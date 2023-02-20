Телеком 20.02.2023 14:00
0
20.02.2023 14:00
«Ростелеком» продолжает активное развитие собственной цифровой инфраструктуры в регионах страны. В 2022 году компания модернизировала действующие и проложила свыше 5 000 км новых волоконно-оптических линий связи внутри городов и других населенных пунктов, что в 2,5 раза превышает протяженность Уральских гор.
В результате 973 тысячи семей получили техническую возможность подключения к высокоскоростному интернету до 1 Гбит/с и широкому спектру цифровых услуг. Особое внимание при строительстве сети связи компания уделила новым жилым районам в городах, а также пригородным коттеджным поселкам. Наиболее крупные технологические проекты реализованы в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Смоленской областях, а также Республике Северная Осетия, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и Москве.
— Сегодня цифровая инфраструктура “Ростелекома” охватывает более 40 млн домохозяйств страны, что составляет свыше 70% от их общего количества.Мы продолжаем инвестировать в ее развитие, прокладывая новые волоконно-оптические линии связи в мегаполисах и отдаленных местностях, и зачастую становимся единственным доступным провайдером в населенном пункте. Благодаря этому пользователи получают высокоскоростной интернет и возможность подключить современные и удобные сервисы, которые помогают сделать жизнь более комфортной и безопасной, — отметил директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.
Наличие высокоскоростного интернета позволяет одновременно всем членам семьи с разных устройств загружать объемные файлы и использовать сервисы, для работы которых требуется бесперебойное интернет-соединение с быстрой передачей сигнала, а также дает возможность подключить современные цифровые услуги. В их числе онлайн-кинотеатр Wink и IPTV, домашнее облачное видеонаблюдение и «Умный дом», тариф «Игровой» и другие сервисы для геймеров.
Компания «Ростелеком» предлагает клиентам объединять цифровые сервисы в один пакет цифровых услуг с экономией до 69%. Услуги привязываются к единому лицевому счету и ими можно управлять в режиме одного окна в личном кабинете или мобильном приложении, а также обращаться за сервисной поддержкой в рамках единого звонка на горячую линию или в онлайн-чат.
Реклама. ПАО «Ростелеком»
erid:4CQwVszH9pSXMEKL52v
В Черкассовском сквере микрорайона «Долина» за безопасностью проследит видеонаблюдение МТС20.02.2023 10:53
Телеком 20.02.2023 10:53
Волгоградцы стали больше говорить в сети 4G20.02.2023 10:16
Телеком 20.02.2023 10:16
Материал о тенденциях донского телекома стал сотой работой от журналистов юга17.02.2023 17:40
Телеком 17.02.2023 17:40
Стала известна дата выхода нового сериала Фёдора Бондарчука16.02.2023 15:14
Телеком 16.02.2023 15:14
Евгений Солонченко назначен коммерческим директором макрорегиона «Юг» Tele216.02.2023 14:42
Телеком 16.02.2023 14:42
Школьники из Волгограда освоят криптоискусство со «Смешариками»15.02.2023 14:42
Телеком 15.02.2023 14:42
Беспроводные наушники стали самым популярным подарком к 14 февраля15.02.2023 13:57
Телеком 15.02.2023 13:57
Праздничная акция в билайне: вернём до половины от цены смартфона14.02.2023 15:34
Телеком 14.02.2023 15:34
«Кибербезопасный мир»: «Ростелеком» в Волгограде провел лекции и мастер-классы для школьников14.02.2023 15:15
Телеком 14.02.2023 15:15
Для юных волгоградцев запустили первую экосистемную подписку13.02.2023 15:42
Телеком 13.02.2023 15:42
Как защитить ребенка от рисков в интернете: онлайн-курс «Ростелекома» для родителей13.02.2023 14:02
Телеком 13.02.2023 14:02
В «Ростелеком-Солар» состоялось заседание комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи13.02.2023 11:45
Телеком 13.02.2023 11:45
День безопасного интернета: «Ростелеком» на юге провел лекцию по детской кибербезопасности10.02.2023 15:35
Телеком 10.02.2023 15:35
Связь Tele2 появилась в отдаленных хуторах и поселках Волгоградской области10.02.2023 11:57
Телеком 10.02.2023 11:57
Tele2 узнала, на что абоненты обменяли более 1 миллиарда минут09.02.2023 17:31
Телеком 09.02.2023 17:31