ВТБ предупреждает о звонках мошенников с клонов российских номеров

Экономика 20.02.2023 10:59
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20.02.2023 10:59
ВТБ фиксирует звонки с иностранных номеров, похожих на российские, чтобы ввести пользователей в заблуждение и обманным путем получить доступ к их счетам. Большинство подобных звонков проходят через мессенджеры.
По данным ВТБ, мошенники регистрируют аккаунты на так называемые «виртуальные SIM-карты» как российских, так и иностранных операторов. Клиенты все чаще получают звонки именно с зарубежных номеров, например, +84 95 ххххххх или +49 хххххх. Такие входящие вызовы из мессенджеров визуально схожи с обычным звонком с российского городского или мобильного номера, а на экране смартфона на платформе iOS даже выглядят как обычный звонок сотового оператора.
Просим клиентов быть максимально бдительными и обращать внимание на следующие моменты. Если собеседник, позвонивший вам, кажется подозрительным, рекомендуем немедленно прекратить разговор и перезвонить по официальному номеру банка, проверив безопасность средств на своем счете. Смотреть на количество цифр на номере мобильного телефона: российские номера имеют 11 цифр, иностранные похожие на российские – больше 11, при этом звонок с территории России начинается только с 8, а с российского номера в международном формате – с +7.
Активность телефонных мошенников сдерживает действие закона, обеспечившего блокировку «серых» сим-карт, и ужесточение ответственности сотовых операторов за случаи подмены номера.
Дополнительная угроза состоит в том, что большинство мессенджеров позволяют указать любое имя абонента при регистрации номера. Мошенники пользуются этой уловкой и подписываются «Центробанком», «Службой безопасности банка», «Следственным комитетом» и т.д. Клиенты видят это на экране смартфона во время звонка и начинают разговор, предоставляя злоумышленникам персональную информацию.
По данным ВТБ, сегодня каждый второй звонок мошенников приходится на мессенджеры, а к концу года специалисты банка прогнозируют рост этой доли до 80%.
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