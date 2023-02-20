В Черкассовском сквере микрорайона «Долина» за безопасностью проследит видеонаблюдение МТС

Телеком 20.02.2023 10:53
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20.02.2023 10:53
МТС развернула систему видеонаблюдения парка в микрорайоне «Долина» в Волгограде. Комплекс видеокамер поможет обеспечить круглосуточный мониторинг и безопасность на территории парка.
Система видеонаблюдения в парке состоит из 27 видеокамер с функцией оптического увеличения изображения, высокая дальность подсветки которых обеспечивает хорошую видимость охраняемой территории в ночное время и в пасмурную погоду. Все данные с камер обрабатываются и передаются в охранный пункт микрорайона, и дежурные в онлайн-режиме получают информацию о ситуации в месте отдыха горожан. Также в случае происшествия специалисты могут просматривать записи и оперативно идентифицировать правонарушителей, таким образом обеспечивая безопасность и комфорт жителей, а также сохранность городского имущества от вандалов.
— Сегодня технологии играют важную роль в деятельности современных компаний. В общественных местах они имеют особое значение в поддержании спокойствия, чистоты и порядка. Наш совместный проект с парком в микрорайоне «Долина» - яркий пример того, как цифровые технологии помогают оптимизировать управление парковой зоной, обеспечивать комфорт и защищенность посетителей. Логичным развитием проекта может стать установка в парке камер с видеоаналитикой, настроенной на распознавание лиц, а также дыма и огня, что особенно актуально в весенне-летний сезон, — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
— Наш парк площадью почти четыре гектара ежедневно посещает более 1000 волгоградцев, здесь для них созданы все условия для приятного отдыха: каток,просторные детские площадки, зоны отдыха и прогулочные зоны. Цифровые технологии и онлайн-мониторинг помогает нам работать и отдыхать в более комфортных условиях. Уверен, что они помогут обеспечить сохранность пространства и паркового инвентаря в «Долине», а также сделают отдых жителей микрорайона более безопасным, — отмечает директор управляющей компании «Долина» Ирина Ченегина.
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