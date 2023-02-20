В Черкассовском сквере микрорайона «Долина» за безопасностью проследит видеонаблюдение МТС

Телеком 20.02.2023 10:53
0
20.02.2023 10:53
МТС развернула систему видеонаблюдения парка в микрорайоне «Долина» в Волгограде. Комплекс видеокамер поможет обеспечить круглосуточный мониторинг и безопасность на территории парка.
Система видеонаблюдения в парке состоит из 27 видеокамер с функцией оптического увеличения изображения, высокая дальность подсветки которых обеспечивает хорошую видимость охраняемой территории в ночное время и в пасмурную погоду. Все данные с камер обрабатываются и передаются в охранный пункт микрорайона, и дежурные в онлайн-режиме получают информацию о ситуации в месте отдыха горожан. Также в случае происшествия специалисты могут просматривать записи и оперативно идентифицировать правонарушителей, таким образом обеспечивая безопасность и комфорт жителей, а также сохранность городского имущества от вандалов.
— Сегодня технологии играют важную роль в деятельности современных компаний. В общественных местах они имеют особое значение в поддержании спокойствия, чистоты и порядка. Наш совместный проект с парком в микрорайоне «Долина» - яркий пример того, как цифровые технологии помогают оптимизировать управление парковой зоной, обеспечивать комфорт и защищенность посетителей. Логичным развитием проекта может стать установка в парке камер с видеоаналитикой, настроенной на распознавание лиц, а также дыма и огня, что особенно актуально в весенне-летний сезон, — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
— Наш парк площадью почти четыре гектара ежедневно посещает более 1000 волгоградцев, здесь для них созданы все условия для приятного отдыха: каток,просторные детские площадки, зоны отдыха и прогулочные зоны. Цифровые технологии и онлайн-мониторинг помогает нам работать и отдыхать в более комфортных условиях. Уверен, что они помогут обеспечить сохранность пространства и паркового инвентаря в «Долине», а также сделают отдых жителей микрорайона более безопасным, — отмечает директор управляющей компании «Долина» Ирина Ченегина.
Реклама. ПАО «МТС»
erid:4CQwVszH9pSXMEHr68d
Волгоградцы стали больше говорить в сети 4G20.02.2023 10:16
Телеком 20.02.2023 10:16
Материал о тенденциях донского телекома стал сотой работой от журналистов юга17.02.2023 17:40
Телеком 17.02.2023 17:40
Стала известна дата выхода нового сериала Фёдора Бондарчука16.02.2023 15:14
Телеком 16.02.2023 15:14
Евгений Солонченко назначен коммерческим директором макрорегиона «Юг» Tele216.02.2023 14:42
Телеком 16.02.2023 14:42
Школьники из Волгограда освоят криптоискусство со «Смешариками»15.02.2023 14:42
Телеком 15.02.2023 14:42
Беспроводные наушники стали самым популярным подарком к 14 февраля15.02.2023 13:57
Телеком 15.02.2023 13:57
Праздничная акция в билайне: вернём до половины от цены смартфона14.02.2023 15:34
Телеком 14.02.2023 15:34
«Кибербезопасный мир»: «Ростелеком» в Волгограде провел лекции и мастер-классы для школьников14.02.2023 15:15
Телеком 14.02.2023 15:15
Для юных волгоградцев запустили первую экосистемную подписку13.02.2023 15:42
Телеком 13.02.2023 15:42
Как защитить ребенка от рисков в интернете: онлайн-курс «Ростелекома» для родителей13.02.2023 14:02
Телеком 13.02.2023 14:02
В «Ростелеком-Солар» состоялось заседание комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи13.02.2023 11:45
Телеком 13.02.2023 11:45
День безопасного интернета: «Ростелеком» на юге провел лекцию по детской кибербезопасности10.02.2023 15:35
Телеком 10.02.2023 15:35
Связь Tele2 появилась в отдаленных хуторах и поселках Волгоградской области10.02.2023 11:57
Телеком 10.02.2023 11:57
Tele2 узнала, на что абоненты обменяли более 1 миллиарда минут09.02.2023 17:31
Телеком 09.02.2023 17:31
Завершились съемки сериала «Короче, план такой» — он войдет в линейку WinkOriginals09.02.2023 12:48
Телеком 09.02.2023 12:48