Волгоградцы стали больше говорить в сети 4G

Телеком 20.02.2023 10:16
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20.02.2023 10:16
Средняя продолжительность звонка в сети 4G оказалась почти в 5 раз больше обычной, а голосовой трафик VoLTE вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенный мобильный трафик абонентов Волгоградской области по итогам января.
VoLTE (Voiceover LTE) позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом.
Ежемесячно в сети LTE волгоградцы проговаривают свыше 80 млн минут. На конец января на сервис приходилось57% от всего голосового трафика в сети МегаФона. Росту способствовало появление большого количества смартфонов, поддерживающих опцию, в том числе в низком ценовом сегменте. Сейчас доля устройств с поддержкой VoLTE в Волгоградской области составляет 55%.
Еще 31% гаджетов дополнительно поддерживают технологию VoWiFi (Voiceover WiFi), с которой любой Wi‑Fi‑роутер с доступом в интернет можно использовать как базовую станцию, при этом качество голосового вызова для абонента улучшается. Это происходит за счёт использования в сети МегаФона современных речевых кодеков Enhanced Voice Service и WB‑AMR. С момента запуска VoWiFi в регионе в прошлом году, голосовой трафик, пропускаемый таким способом, вырос в 6 раз. Однако его доля невелика и занимает менее одного процента. Функция актуальна для новых жилых комплексов, где ещё недостаточно базовых станций для качественного покрытия сети, подвальных помещений и других труднодоступных для сотового сигнала местах.
— Возможности нашей сети способствуют тому, что смартфон в автоматическом режиме выбирает наилучшую беспроводную технологию связи в зависимости от местоположения. Это может быть привычная голосовая связь, соединение при помощи мобильного интернета в VoLTE или VoWiFi, если абонент находится в труднодоступном для сотового сигнала месте. Наличие дополнительных функций улучшает качество соединения,а значит, абоненты не пропустят важные звонки и всегда будут на связи, — комментирует директор МегаФона в Волгоградской области Артем Филин.
Использование VoLTE и VoWiFi не влияет на стоимость услуг, звонки с их помощью расходуют минуты из пакетов по тарифу. Соединение возможно с абонентами любых операторов.
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