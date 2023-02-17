Экономика

Банк «Открытие» снизил ставки по автокредитам до 9%

Экономика 17.02.2023 17:22
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17.02.2023 17:22


«Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») снизил ставки по всей линейке автокредитных продуктов. Минимальная ставка установлена на уровне от 9% годовых в рублях. Наилучшие кредитные условия доступны при оформлении страхования транспортного средства и подключении опции «ставка автомобилиста».
В рамках залогового кредитования клиентам доступно финансирование по ставке от 9% на новые и подержанные авто, на сумму до 8 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 0% до 20% в зависимости от программы.
Кредит по спецпрограммам с автопроизводителями и дилерами выдается на покупку автомобилей марок Geely, Chery, Cheryexeed, Haval, Changan, FAW, JAC, GAC, ГАЗ, Hyundai и Kia, а также мотоциклов KTM и Harley Davidson. Ставка составит от 9,9% годовых в рублях, доступная сумма финансирования - до 8 млн рублей, на срок до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%.
Беззалоговые кредиты можно оформить от 12,9% годовых в рублях, на сумму до 1 млн рублей, сроком до 5 лет, без требований к автомобилю и каско, с нулевым первоначальным взносом.
Подать заявку на оформление автокредита можно на сайте и в офисах банка «Открытие, а также более чем в 400 точках продаж сети автосалонов-партнеров в 80 городах России. Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов станет возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг. 
Сегодня клиенты банка «Открытие» могут получить финансирование на покупку автомобиля всего по двум документам: оформить автокредит на новую и подержанную машину, по залоговым и беззалоговым программам, с опцией подключения каско и без страхового покрытия и даже с нулевым первоначальным взносом. Также к услугам клиентов – специальные кредитные предложения от дилеров и автопроизводителей и программа рефинансирования.
По итогам 2022 года банк «Открытие» вошел в тройку лидеров рынка объему выдач автокредитов и в топ-5 по кредитному портфелю. За январь банк выдал уже 6,5 тыс. автокредитов на сумму более 7 млрд рублей, в том числе 2,4 тыс. автокредитов с господдержкой объемом в 1,6 млрд рублей.  Это в 1,4 и 1,2 раза выше показателей декабря по количеству и объему сделок соответственно. Соотношение оформленных автокредитов на новые и подержанные авто практически сравнялось.
Средний чек автокредита в январе составил 1,1 млн рублей, в том числе 975 тыс. рублей на новый автомобиль (влияние госпрограммы) и 1,2 млн - на авто с пробегом. Чаще всего в первый месяц года клиенты оформляли кредиты на новые автомобили брендов Lada, Haval, Kia, Hyundai и Сhery и подержанные машины марок Kia, Hyundai, Lada, Toyota и Nissan, сроком от 4 лет и с первоначальным взносом от 10 до 30%.
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