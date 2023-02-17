«Можно нырять в носках»: в Волжском 23 февраля пройдет фестиваль моржей

23 февраля на городском пляже Волжского пройдёт городское физкультурно-оздоровительное мероприятие «Фестиваль «МоржеРан», приуроченное к празднованию Дня защитника Отечества. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, цель необычного действа – популяризация и пропаганда здорового образа жизни и закаливания и развития зимнего плавания.

закал-бег – 1500 метров;

заплыв в открытом водоёме вольным стилем – 25 метров;

МоржеРан (закал-бег и заплыв) 1500 метров и 25 метров соответственно.

Закал-бег - это бег с голым торсом (для мужчин) и в бра-майке (для женщин). Допускается наличие варежек, перчаток, шарфов и шапок во время бега.

Заплыв подразумевает собой погружение в заранее подготовленную открытую воду в виде проруби. Форма одежды аналогична заплывам в летний период. Однако также допускаются перчатки и носки из неопрена, сохраняющие тепло конечностей, а также шапка для защиты готовы.



Официальное открытие мероприятия в 11-00, однако, участников будут ждать уже с 10-00 для прохождения процедуры подготовки и выдачи стартовых пакетов участника. Награждение участников и победителей состоится в 14-00.

Справка. Мероприятие организовано Ассоциацией поддержки и развития НКО «Холдинг НКО» при поддержке Муниципального автономного учреждения "Физкультурно- оздоровительный парк "Новый город", комитета по делам молодежи, культуры и спорта и АНО семейного оздоровительного досуга и отдыха «Дом МОРЖА».