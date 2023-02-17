Под Волгоградом оперативники МВД задержали двоих иностранцев









В городе Волжском Волгоградской области задержаны закладчики наркотиков из Таджикистана, подозреваемые в покушении на сбыт синтетических препаратов в крупном размере. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в поле зрения сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков попали 40-летний и 35-летний иностранцы.





Сообщается, что мужчины прибыли в Волжский в прошлом и практически сразу занялись противозаконной деятельностью. Выполняя функции закладчиков наркотиков, гости региона, в том числе, периодически наведывались и в Волгоград.





Подозреваемых задержали у одного из жилых домов в Волжском в момент изготовления очередной закладки с наркотиками.





У подельников изъяли 278 свертков с метадоном. Подозреваемые арестованы, а в отношении них возбуждено уголовное дело.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области