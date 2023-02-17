Экономика

Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг лучших доходных дебетовых карт

Экономика 17.02.2023 11:15
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17.02.2023 11:15


Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила рейтинг самых выгодных дебетовых карт с начислением процентов в феврале 2022 года, по версии портала Выберу.ру. В рейтинге рассматривались предложения  крупнейших российских банков из Топ-50 по активам (на 01.02.2023 г).
Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры как размер процентов на остаток и механизм их начисления, стоимость выпуска и условия бесплатного обслуживания карты, минимальный остаток денежных средств для начисления процентов, скидки и бонусы в виде кешбэка у партнеров, размер бонусов в собственных программах лояльности банков, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также дополнительные возможности – бонусы, онлайн-оформление и т.п.
«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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