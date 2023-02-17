Волгоградца госпитализировали после пожара в гараже









В Волгограде потушили пожар в гараже, но есть пострадавший. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии в Советском районе поступило 16 февраля в 22.25 ч.





- Горел по всей площади деревянный гараж, обшитый металлом, размером 7 на 4 метра, - пояснили в службе.





Огонь был потушен в 23.03 ч. силами 8-й пожарно-спасательной части.





По сведениям ИА «Высота 102», в пожаре пострадал 28-летний мужчина.





Фото ГУ МЧС по Волгоградской области