Волгоградца госпитализировали после пожара в гараже

Происшествия 17.02.2023 10:19
0
17.02.2023 10:19
В Волгограде потушили пожар в гараже, но есть пострадавший. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии в Советском районе поступило 16 февраля в 22.25 ч.
- Горел по всей площади деревянный гараж, обшитый металлом, размером 7 на 4 метра, - пояснили в службе.
Огонь был потушен в 23.03 ч. силами 8-й пожарно-спасательной части.
По сведениям ИА «Высота 102», в пожаре пострадал 28-летний мужчина.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
В Волгограде пьяные мужчина и подросток устроили стрельбу из травмата17.02.2023 14:10
Происшествия 17.02.2023 14:10
Под Волгоградом сын вступился за мать и распорол отчиму живот17.02.2023 13:18
Происшествия 17.02.2023 13:18
В Волгограде пьяный водитель устроил двойное ДТП с пострадавшими17.02.2023 10:33
Происшествия 17.02.2023 10:33
На станции под Волгоградом товарняк насмерть сбил 57-летнюю женщину17.02.2023 09:56
Происшествия 17.02.2023 09:56
Под Волгоградом вырвали «Сердце Волжского»17.02.2023 08:24
Происшествия 17.02.2023 08:24
В Волгоградской области дорожники спасли застрявшего на дороге водителя фуры17.02.2023 06:33
Происшествия 17.02.2023 06:33
Никто ничего не замечал. В Волгограде труп женщины пролежал в квартире три недели16.02.2023 18:53
Происшествия 16.02.2023 18:53
От удара открылись двери: в Волгограде пациент больницы выпал из машины во время ДТП16.02.2023 17:38
Происшествия 16.02.2023 17:38
Пожар на территории нефтяной скважины под Волгоградом попал на видео16.02.2023 15:30
Происшествия 16.02.2023 15:30
ГУ МВД: в Волгограде раскрыто дело о бандитских налетах в четырех регионах16.02.2023 13:50
Происшествия 16.02.2023 13:50
«Мать была в состоянии шока»: под Волгоградом от отравления умер 2-летний ребенок16.02.2023 11:13
Происшествия 16.02.2023 11:13
Не оставил живого места: в Волгоградской области бык насмерть затоптал женщину16.02.2023 10:21
Происшествия 16.02.2023 10:21
Оторвало крышу — погибли четверо. Под Рязанью разбилась машина из Волгоградской области15.02.2023 20:19
Происшествия 15.02.2023 20:19
Почти не выходил из дома. В центре Волгограда обнаружили мертвого мужчину15.02.2023 19:44
Происшествия 15.02.2023 19:44
В Волгограде ДТП парализовало движение на Первой и Нулевой продольных15.02.2023 19:16
Происшествия 15.02.2023 19:16