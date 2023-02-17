Экономика

Сотрудники ВТЗ вошли в число лучших инженеров России

Экономика 17.02.2023 10:00
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17.02.2023 10:00


Работники Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стали лауреатами XXIII Всероссийского конкурса «Инженер года – 2022».  
Дипломом и памятной медалью «Лауреат конкурса» по версии «профессиональные инженеры» награждены главный прокатчик Андрей Красиков и начальник бюро стандартизации и квалификации Руслан Урядов, по версии «инженерное искусство молодых» – ведущий инженер-технолог Юрий Гришин. Победители внесены в реестр профессиональных инженеров России, им присвоено соответствующее звание сроком на пять лет.   
Решение о награждении принимала коллегия экспертов, в число которых входят видные российские ученые, конструкторы и руководители ведущих отечественных предприятий. Они высоко оценили работы сотрудников ВТЗ, посвященные разработке и внедрению передовых технологий производства труб из труднодеформируемых марок стали, а также бесшовных труб из непрерывнолитой нержавеющей заготовки собственного производства.  
- Признание инженерных достижений в одном из самых престижных профессиональных конкурсов – это хорошая мотивация для дальнейшего развития и продвижения технологических инноваций. За последние пять лет 18 специалистов ВТЗ были признаны лауреатами Всероссийского конкурса «Инженер года». Мы гордимся коллегами, достижения которых позволяют нам внедрять в разных областях производства уникальные технические решения, – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.   
В предварительном этапе конкурса приняли участие более 70 тысяч инженеров из 55 регионов России. По итогам первого тура в финал вышли более тысячи кандидатов. Лауреатами конкурса стали 420 человек, из них 274 – по версии «Профессиональные инженеры» и 146 – по версии «Инженерное искусство молодых». Церемония награждения состоялась 16 февраля 2023 года в Москве в зале инженерной славы Союза научных и инженерных общественных объединений.  
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