Стала известна дата выхода нового сериала Фёдора Бондарчука





Премьера нового сериала Фёдора Бондарчука «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой от Студии Валерия Тодоровского, «НМГ Студии» и Плюс Студии состоится 30 марта 2023 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск». Производством 10-серийного драмеди занимаются «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, а также команда первого сериала Фёдора Бондарчука «Псих»: оператор-постановщик Юрий Никогосов, композитор Игорь Вдовин и другие. Съемки проекта проходили в Москве и Подмосковье, а также в одном из главных театров страны — МХТ имени Чехова.

«Актрисы» — история, которая разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем. 10 серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года, что даст возможность проследить судьбу героев во времени.

Главные роли в сериале «Актрисы» исполнили Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилев, Алексей Макаров, Роман Евдокимов, Анна Невская, Ольга Макеева и Павел Попов.

Валерий Тодоровский, продюсер:

— Мне повезло с АКТРИСАМИ. Паулина Андреева написала выдающийся сценарий. Замечательный режиссер Фёдор Бондарчук загорелся им. И вот сегодня я, затаив дыхание, жду каждую новую серию, которая выходит из монтажной. Мне эта работа принесла много радости. Вскоре настанет пора волноваться — как примет зритель этот очень честный, личный, мастерски сделанный фильм.

Паулина Андреева, автор сценария и шоураннер:

— После выхода «Психа» мне позвонил Валерий Петрович Тодоровский и предложил поработать вместе. Идея фильма об актерском мире была настолько на поверхности, что начинать ее разрабатывать было страшно. На мой взгляд, исследование профессиональных деформаций, желаний, страхов актеров в «Актрисах» оказалось шире, чем только о них. В сериале три акта: 2014, 2017, 2020 годы — и благодаря такой структуре изменение контекста, в котором живут одни и те же герои, становится очевиднее и шире, взлеты и падения — ярче. Это сериал и об уже ушедшем времени в том числе.

Фёдор Бондарчук, режиссёр-постановщик:

— В моей карьере, наверное, еще не было проекта настолько сложносочиненного. Более 19 действующих лиц, разные и созданные в уникальной стилистике временные периоды — с первой половины 2010-х и до конца десятилетия. Три акта. Это сложнейший смысловой пазл, который мы соединяли вместе с командой, которая работала над «Психом». Конечно же, в этом кино мы препарируем не только героев и их обстоятельства, но и себя самих.

Алексей Киселёв, шоураннер, продюсер «Студии Видеопрокат»:

— Когда мы работали над сериалом «Псих», все думали: такое волшебство больше не повторится. И как хорошо, что мы ошибались. Оно повторилось на съемочной площадке сериала «Актрисы». Конечно, сам материал направлял нас: было важно рассказать правду о профессии честно и с любовью. И ни в коем случае не критиковать никого, все мы, в конце концов, часть одной индустрии. Мы хотели поделиться наблюдениями, рассказать о том, что видели, о том, что переживаем.

На постере «Актрис» впервые появилась Лолита Милявская, ранее не заявленная в актерском составе проекта. Певица и актриса, которая исполнит роль директора театра, также опубликовала тизер сериала в своем Telegram-канале.

Лолита Милявская, исполнительница роли директора театра Ольги Владимировны:

— Приглашение на пробы к Фёдору Бондарчуку уже выглядело для меня, как получение «Оскара»! Проходила их дважды и, честно, ни на что не рассчитывала. Когда была утверждена на роль, скакала как юная газель. Сниматься было невероятно интересно и сложно! В одном пространстве собралась команда лучших Профессионалов. Моя героиня прекрасна, потому что она, как миллионы состоявшихся в работе женщин, при этом с «типичной» для этой категории «дополнением» — женатым любовником, которому служит и которого продвигает. Можете сказать, что все предсказуемо? А нет, потому что сценарий Паулины Андреевой, в которую я влюблена не только как в актрису, но и как в женщину! Я восхищаюсь всеми ее талантами! Кстати, после съемок я Фёдора Сергеевича называю только по отчеству. А ведь раньше обращалась просто по имени. Он Мастер!

Сериал «Актрисы» будет доступен эксклюзивно подписчикам онлайн-кинотеатров Wink («Ростелеком») и «Кинопоиск» с 30 марта 2023 года.

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