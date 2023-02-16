Телеком

Стала известна дата выхода нового сериала Фёдора Бондарчука

Телеком 16.02.2023 15:14
0
16.02.2023 15:14


Премьера нового сериала Фёдора Бондарчука «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой от Студии Валерия Тодоровского, «НМГ Студии» и Плюс Студии состоится 30 марта 2023 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск». Производством 10-серийного драмеди занимаются «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, а также команда первого сериала Фёдора Бондарчука «Псих»: оператор-постановщик Юрий Никогосов, композитор Игорь Вдовин и другие. Съемки проекта проходили в Москве и Подмосковье, а также в одном из главных театров страны — МХТ имени Чехова.
«Актрисы» — история, которая разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем. 10 серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года, что даст возможность проследить судьбу героев во времени.
Главные роли в сериале «Актрисы» исполнили Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилев, Алексей Макаров, Роман Евдокимов, Анна Невская, Ольга Макеева и Павел Попов.
Валерий Тодоровский, продюсер:
Мне повезло с АКТРИСАМИ. Паулина Андреева написала выдающийся сценарий. Замечательный режиссер Фёдор Бондарчук загорелся им. И вот сегодня я, затаив дыхание, жду каждую новую серию, которая выходит из монтажной. Мне эта работа принесла много радости. Вскоре настанет пора волноваться — как примет зритель этот очень честный, личный, мастерски сделанный фильм.
Паулина Андреева, автор сценария и шоураннер:
После  выхода «Психа» мне позвонил Валерий Петрович Тодоровский и предложил поработать вместе. Идея фильма об актерском мире была настолько на поверхности, что начинать ее разрабатывать было страшно. На мой взгляд, исследование профессиональных деформаций, желаний, страхов актеров в «Актрисах» оказалось шире, чем только о них. В сериале три акта: 2014, 2017, 2020 годы — и благодаря такой структуре изменение контекста, в котором живут одни и те же герои, становится очевиднее и шире, взлеты и падения — ярче. Это сериал и об уже ушедшем времени в том числе.
Фёдор Бондарчук, режиссёр-постановщик:
В моей карьере, наверное, еще не было проекта настолько сложносочиненного. Более 19 действующих лиц, разные и созданные в уникальной стилистике временные периоды — с первой половины 2010-х и до конца десятилетия. Три акта. Это сложнейший смысловой пазл, который мы соединяли вместе с командой, которая работала над «Психом». Конечно же, в этом кино мы препарируем не только героев и их обстоятельства, но и себя самих.
Алексей Киселёв, шоураннер, продюсер «Студии Видеопрокат»:
Когда мы работали над сериалом «Псих», все думали: такое волшебство больше не повторится. И как хорошо, что мы ошибались. Оно повторилось на съемочной площадке сериала «Актрисы». Конечно, сам материал направлял нас: было важно рассказать правду о профессии честно и с любовью. И ни в коем случае не критиковать никого, все мы, в конце концов, часть одной индустрии. Мы хотели поделиться наблюдениями, рассказать о том, что видели, о том, что переживаем.
На постере «Актрис» впервые появилась Лолита Милявская, ранее не заявленная в актерском составе проекта. Певица и актриса, которая исполнит роль директора театра, также опубликовала тизер сериала в своем Telegram-канале.
Лолита Милявская, исполнительница роли директора театра Ольги Владимировны:
Приглашение на пробы к Фёдору Бондарчуку уже выглядело для меня, как получение «Оскара»! Проходила их дважды и, честно, ни на что не рассчитывала. Когда была утверждена на роль, скакала как юная газель. Сниматься было невероятно интересно и сложно! В одном пространстве собралась команда лучших Профессионалов. Моя героиня прекрасна, потому что она, как миллионы состоявшихся в работе женщин, при этом с «типичной» для этой категории «дополнением» — женатым любовником, которому служит и которого продвигает. Можете сказать, что все предсказуемо? А нет, потому что сценарий Паулины Андреевой, в которую я влюблена не только как в актрису, но и как в женщину! Я восхищаюсь всеми ее талантами! Кстати, после съемок я Фёдора Сергеевича называю только по отчеству. А ведь раньше обращалась просто по имени. Он Мастер!
Сериал «Актрисы» будет доступен эксклюзивно подписчикам онлайн-кинотеатров Wink («Ростелеком») и «Кинопоиск» с 30 марта 2023 года.
Реклама. ПАО «Ростелеком»
erid:4CQwVszH9pSXM7pmDuh

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
16.02.2023 14:42
Телеком 16.02.2023 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.02.2023 14:42
Телеком 15.02.2023 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.02.2023 13:57
Телеком 15.02.2023 13:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.02.2023 15:34
Телеком 14.02.2023 15:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.02.2023 15:15
Телеком 14.02.2023 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.02.2023 15:42
Телеком 13.02.2023 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.02.2023 14:02
Телеком 13.02.2023 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.02.2023 11:45
Телеком 13.02.2023 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.02.2023 15:35
Телеком 10.02.2023 15:35
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.02.2023 11:57
Телеком 10.02.2023 11:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.02.2023 17:31
Телеком 09.02.2023 17:31
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.02.2023 12:48
Телеком 09.02.2023 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.02.2023 16:03
Телеком 08.02.2023 16:03
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.02.2023 15:22
Телеком 07.02.2023 15:22
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.02.2023 14:12
Телеком 07.02.2023 14:12
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:51
«Никто, кроме нас»: в Волгограде семьям погибших в СВО военных передали ордена МужестваСмотреть фотографииCмотреть видео
16:35
В Волгоградской области отменили массовые гуляния на МасленицуСмотреть фотографии
16:24
Похолодание до 20 градусов мороза прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:30
Пожар на территории нефтяной скважины под Волгоградом попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
«Мы не в 19 веке»: жители поселка без водопровода под Волгоградом требуют уголовных делСмотреть фотографии
15:14
Стала известна дата выхода нового сериала Фёдора БондарчукаСмотреть фотографии
13:50
ГУ МВД: в Волгограде раскрыто дело о бандитских налетах в четырех регионахСмотреть фотографии
13:17
907 абонентов узаконили свои отношения с «Концессиями» в 2022 годуСмотреть фотографии
13:13
Депутаты скорректировали дефицитный бюджет Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:41
«Машины вязнут»: жители поселка под Волгоградом стали пленниками тоннеляСмотреть фотографии
12:37
Организатор финансовой пирамиды задержан оперативниками МВД в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:05
Огурцы подорожали в Волгоградской области еще на 8%Смотреть фотографии
12:02
Андрей Бочаров собрал молодежь на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
11:40
Волонтеры ЕвроХим-ВолгаКалия провели массовую акцию по правилам безопасностиСмотреть фотографии
11:32
«Погиб при обстреле колонны»: в Волгоградской области простятся с медиком Николаем ПономаревымСмотреть фотографии
11:20
Интервью с Василием Ивановым: задайте вопрос заместителю губернатораСмотреть фотографии
11:13
«Мать была в состоянии шока»: под Волгоградом от отравления умер 2-летний ребенокСмотреть фотографии
11:08
Банк «Открытие»: лишь 18% жителей ЮФО добираются на работу на общественном транспортеСмотреть фотографии
10:52
Артиллерийский салют прогремит в Волгограде 23 февраляСмотреть фотографии
10:21
Не оставил живого места: в Волгоградской области бык насмерть затоптал женщинуСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области открыли мемориальную доску погибшему на Украине Андрею ЧерничкинуСмотреть фотографии
09:10
На шлюзе Волжской ГЭС ввели в эксплуатацию новые многотонные воротаСмотреть фотографии
08:24
Цены на бензин в Волгоградской области снизились за неделю на копейкиСмотреть фотографии
08:06
В волгоградских магазинах разыскивают подпольную молочку «ВкусноМолл»Смотреть фотографии
05:52
Концерт поэта-песенника под Волгоградом не стали отменять после его смертиСмотреть фотографии
21:07
Волгоградские гандболистки 16 февраля сразятся со «Звездой» из ПодмосковьяСмотреть фотографии
20:48
РПН: зловонные стоки захлестнули улицу в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:36
Поисковики установили личность еще одного бойца, погибшего при обороне СталинградаСмотреть фотографии
20:19
Оторвало крышу — погибли четверо. Под Рязанью разбилась машина из Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:44
Почти не выходил из дома. В центре Волгограда обнаружили мертвого мужчинуСмотреть фотографии
 