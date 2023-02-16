Общество

Андрей Бочаров собрал молодежь на «Волгоград Арене»

Общество 16.02.2023 12:02
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16.02.2023 12:02


Губернатор Волгоградской области сегодня, 16 февраля, на стадионе «Волгоград Арене» проведет большую встречу с  молодежью. Как сообщает ИА «Высота 102» к общению с Андреем Бочаровым сегодня приглашены представители общественных организаций, а также студены и учащиеся ссузов. 

Главной темой обсуждения, как пояснили в пресс-службе обладмина «Высоте 102», станет предстоящий фестиваль #ТриЧетыре.  Глава региона обсудит с молодыми людьми формат мероприятия и предстоящую подготовку. Сообщается также, что стадион, построенный в Волгограде к ЧМ-2018, станет одной из площадок фестиваля. 

Первый молодежный фестиваль #ТриЧетыре, напомним, прошел в Волгограде летом 2021 года. По его итогам Андрей Бочаров выступил с предложением сделать мероприятие ежегодным.  Молодые люди, принимавшие участие в организации фестиваля, поддержали эту инициативу и сегодня, как предполагается, на встрече с губернатором озвучат свои свежие идеи. 

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