Андрей Бочаров собрал молодежь на «Волгоград Арене»

Губернатор Волгоградской области сегодня, 16 февраля, на стадионе «Волгоград Арене» проведет большую встречу с молодежью. Как сообщает ИА «Высота 102» к общению с Андреем Бочаровым сегодня приглашены представители общественных организаций, а также студены и учащиеся ссузов.

Главной темой обсуждения, как пояснили в пресс-службе обладмина «Высоте 102», станет предстоящий фестиваль #ТриЧетыре. Глава региона обсудит с молодыми людьми формат мероприятия и предстоящую подготовку. Сообщается также, что стадион, построенный в Волгограде к ЧМ-2018, станет одной из площадок фестиваля.

Первый молодежный фестиваль #ТриЧетыре, напомним, прошел в Волгограде летом 2021 года. По его итогам Андрей Бочаров выступил с предложением сделать мероприятие ежегодным. Молодые люди, принимавшие участие в организации фестиваля, поддержали эту инициативу и сегодня, как предполагается, на встрече с губернатором озвучат свои свежие идеи.