Экономика

907 абонентов узаконили свои отношения с «Концессиями» в 2022 году

Экономика 16.02.2023 13:17
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16.02.2023 13:17


За прошедший год 57 многоквартирных домов - новостроек, 666 частных домов и 184 объекта, предоставляющего услуги населению, подключены к городским коммунальным сетям. Это в том числе автомойки, гостиницы, сауны в частном жилом секторе и различные организации, расположенные на первых этажах многоквартирных домов: частные медицинские и спортивные центры, строительные и другие компании. 

Большая часть заявителей - законопослушные волгоградцы, желающие подключить свой дом или объект предпринимательской деятельности к системе водоснабжения и водоотведения в соответствии с законом. 

Среди абонентов, ставших пользователями услуг водоснабжения и водоотведения, есть и те, кто ранее входил в реестр так называемых нелегалов. Этот список формировался по итогам рейдовых мероприятий, организуемых «Концессиями водоснабжения» для выявления самовольных присоединений. С предпринимателями и жителями, которые нелегально подключались к городским сетям и не платили за ресурс, специалисты Концессий провели большую разъяснительную и консультационную работу, результатом которой стало законное заключение договоров. 

Напомним, для того чтобы получить возможность подключения к водопроводу или канализации дома или другого объекта, требуется подать заявку на выдачу технических условий (ТУ). После получения официального соглашения по ТУ, срок действия которого 3 года, заявитель направляет заявку на присоединение к системам водоснабжения и водоотведения. Перечень документов для подачи заявления можно найти в специальном разделе на сайте Концессий в разделе Потребителям (Физическим или юридическим лицам).  

Концессии предоставляют удобный для заявителя способ подключиться к системам. Например, если собственника отдельного жилого участка не устраивает возможность индивидуального подключения к городской сети, ему могут предложить вариант присоединения к частному трубопроводу, который проходит рядом с жилым домом или другим строением. В этом случае нужно получить согласие собственника трубы водоснабжения. Как и городские сети, этот коммунальный объект обслуживается ресурсоснабжающей организацией.

«Концессиями водоснабжения» также формируется архив документов, чтобы в случае повторного обращения заявителю не пришлось заново собирать всю информацию. Поэтому если получатель услуги уже предоставлял в организацию водопроводно-канализационного хозяйства документы на получение технических условий подключения,а сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились, повторное их предоставление не требуется.

Также для удобства волгоградцев оказывается услуга «Техприсоединение под ключ». Для этого необходимо заполнить заявление на получение услуги, образец которого можно найти на главной странице сайта «Концессий водоснабжения» в разделе Потребителям (Физическим или юридическим лицам) и направить заполненный документ на электронную почту: info@investvoda.ru.  

С документами для заключения договора на техприсоединение, кроме «Концессий водоснабжения», можно обратиться также и в отделение МФЦ, перечень офисов и структурных подразделений которых размещены на странице сайта ООО КВ.  

Реклама. ООО «Концессии теплоснабжения»
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