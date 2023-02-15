Экономика

Более 500 компаний РФ прошли цифровую трансформацию со Сбером

Экономика 15.02.2023 15:59
0
15.02.2023 15:59


Сбер, как один из технологических лидеров страны, поддерживает цифровую трансформацию российского бизнеса: оказывает корпоративным клиентам консалтинговые услуги в этой сфере, передаёт собственный опыт и привлекает партнёров, чтобы дать предпринимателям передовые цифровые решения. Компетенциями банка уже воспользовалось 562 компании крупного и среднего бизнеса.

За цифровую трансформацию компаний отвечает новая для банковского сектора роль — Customer Success Manager (CSM, менеджер по успеху клиентов). Квалифицированный специалист изучает бизнес клиента, разрабатывает проект с учётом его специфики и помогает компании совершить прорыв. Задача — повысить эффективность компании путём комплексной модернизации бизнес-процессов на базе цифровых технологий, что подразумевает развитие новых компетенций, корректировку организационной структуры и другие изменения.

Успешная цифровая трансформация меняет подходы к управлению, упрощает принятие решений, ускоряет вывод продуктов на рынок, снижает затраты и повышает прибыль компании.

Дмитрий Трофимов, управляющий директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка:

"С 2021 года мы делимся опытом построения собственных сервисов на платформенных решениях и отраслевой экспертизой. Рассказываем клиентам, какие технологии и решения работают и как влияют на доходы и расходы предприятия. Цифровая трансформация бизнеса — это сервис на стыке опыта Сбера, его финтеха и сервисов компаний группы, а также лучших IT-решений из партнёрской программы Сбера с интеграторами и вендорами. Наша задача — быстро, осознанно, без ошибок и лишних затрат пройти с клиентом цифровую трансформацию и обеспечить рост его бизнеса".

Реализованные кейсы, мнения экспертов и другая информация по цифровой трансформации — на сайте СберПро, в разделе «Цифровое развитие».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
15.02.2023 14:02
Экономика 15.02.2023 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.02.2023 13:09
Экономика 15.02.2023 13:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.02.2023 11:51
Экономика 15.02.2023 11:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.02.2023 10:10
Экономика 15.02.2023 10:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.02.2023 09:31
Экономика 15.02.2023 09:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.02.2023 08:54
Экономика 15.02.2023 08:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.02.2023 19:35
Экономика 14.02.2023 19:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.02.2023 14:19
Экономика 14.02.2023 14:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2023 09:23
Экономика 14.02.2023 09:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2023 08:50
Экономика 14.02.2023 08:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.02.2023 15:25
Экономика 13.02.2023 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.02.2023 14:57
Экономика 13.02.2023 14:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.02.2023 13:24
Экономика 13.02.2023 13:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.02.2023 12:49
Экономика 13.02.2023 12:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.02.2023 11:31
Экономика 12.02.2023 11:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:48
Волгоградцы сообщают о массовых взломах аккаунтов в Telegram: рассказываем, где они «прокололись»Смотреть фотографии
17:11
«Обрекут на голодную смерть»: волгоградцы собирают подписи против запрета кормить бродячих собакСмотреть фотографии
16:51
Волгоградский «Ротор» покинули пятеро футболистовСмотреть фотографии
16:50
Волгоградский регион заключил соглашение с платформой ЗаБизнес.РФСмотреть фотографии
16:35
В Волгоградской области под мостом нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
16:28
ЦУМ в Волгограде в процессе трансформации в музей прирастет своей подстанциейСмотреть фотографии
16:26
Речной маршрут «Волгоград-Культбаза» откроют 3 мартаСмотреть фотографии
15:54
Шел от друзей. В Волгоградской области товарняк насмерть сбил мужчинуСмотреть фотографии
14:42
Школьники из Волгограда освоят криптоискусство со «Смешариками»Смотреть фотографии
14:19
Волгоградская академия покупает гербы и флаги на 25 млн рублейСмотреть фотографии
13:57
Беспроводные наушники стали самым популярным подарком к 14 февраляСмотреть фотографии
13:47
«Могли поджечь»: на юге Волгограда сгорел расселенный аварийный домСмотреть фотографииCмотреть видео
13:42
Сотрудники ВАЗа научили детей заботиться о природе правильноСмотреть фотографии
13:29
Память воинов-интернационалистов почтили в Волгограде: фоторепортажСмотреть фотографии
12:31
Родные мобилизованного волгоградца получили потерявшуюся зарплату бойцаСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом приехавших к пенсионерам за миллионом курьеров отдали под судСмотреть фотографии
12:21
Призывы в волгоградских автобусах к танцам на барной стойке признали неприличнымиСмотреть фотографии
12:06
Четыре волгоградских гандболистки вызваны в сборную России на матч с БелоруссиейСмотреть фотографии
10:40
Стали известны подробности ДТП со смятым внедорожником в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
В Волгоградской области нашли мясо с микробами, но без ГМОСмотреть фотографии
09:32
Лечение межпозвонковой грыжи без операции в Волгограде: миф или реальность?Смотреть фотографии
09:31
Дефицит кадров увеличился на рынке труда Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:28
В Волгоградской области отбуксировали военную спецтехникуСмотреть фотографии
08:54
Волгоградский судостроительный завод продают за 1,1 млрд рублейСмотреть фотографии
08:00
Волгоградская облдума закупает 9 тысяч открыток на 1 миллион рублейСмотреть фотографии
21:41
Спасавший пациентов от коронавируса 33-летний врач скончался в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:43
В Волжском в День влюбленных полицейские и ангелы раздали оберегиСмотреть фотографии
20:18
Главный тренер «Ротора» рассказал о расхлябанности игроков и о плюсах сборов в КрымскеСмотреть фотографии
19:47
Волгоградцы отправили участникам СВО подарки к Дню защитника ОтечестваСмотреть фотографии
19:35
Жилье в элитных новостройках Волгограда подорожало до 102 тысяч за метрСмотреть фотографии
 