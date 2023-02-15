Более 500 компаний РФ прошли цифровую трансформацию со Сбером

Экономика 15.02.2023 15:59
0
15.02.2023 15:59
Сбер, как один из технологических лидеров страны, поддерживает цифровую трансформацию российского бизнеса: оказывает корпоративным клиентам консалтинговые услуги в этой сфере, передаёт собственный опыт и привлекает партнёров, чтобы дать предпринимателям передовые цифровые решения. Компетенциями банка уже воспользовалось 562 компании крупного и среднего бизнеса.
За цифровую трансформацию компаний отвечает новая для банковского сектора роль — Customer Success Manager (CSM, менеджер по успеху клиентов). Квалифицированный специалист изучает бизнес клиента, разрабатывает проект с учётом его специфики и помогает компании совершить прорыв. Задача — повысить эффективность компании путём комплексной модернизации бизнес-процессов на базе цифровых технологий, что подразумевает развитие новых компетенций, корректировку организационной структуры и другие изменения.
Успешная цифровая трансформация меняет подходы к управлению, упрощает принятие решений, ускоряет вывод продуктов на рынок, снижает затраты и повышает прибыль компании.
Дмитрий Трофимов, управляющий директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка:
"С 2021 года мы делимся опытом построения собственных сервисов на платформенных решениях и отраслевой экспертизой. Рассказываем клиентам, какие технологии и решения работают и как влияют на доходы и расходы предприятия. Цифровая трансформация бизнеса — это сервис на стыке опыта Сбера, его финтеха и сервисов компаний группы, а также лучших IT-решений из партнёрской программы Сбера с интеграторами и вендорами. Наша задача — быстро, осознанно, без ошибок и лишних затрат пройти с клиентом цифровую трансформацию и обеспечить рост его бизнеса".
Реализованные кейсы, мнения экспертов и другая информация по цифровой трансформации — на сайте СберПро, в разделе «Цифровое развитие».
Банк «Открытие» упростил переход на Единый налоговый счет для малого и среднего бизнеса15.02.2023 14:02
Экономика 15.02.2023 14:02
Эмоциональный интеллект: Сбербанк проводит серию лекций для студентов ведущих вузов Волгоградского региона15.02.2023 13:09
Экономика 15.02.2023 13:09
Оформить автокредит банка «Открытие» в сети салонов РОЛЬФ теперь можно по ставке от 9%15.02.2023 11:51
Экономика 15.02.2023 11:51
ВТБ перезапустил ипотеку для самозанятых15.02.2023 10:10
Экономика 15.02.2023 10:10
Дефицит кадров увеличился на рынке труда Волгоградской области15.02.2023 09:31
Экономика 15.02.2023 09:31
Волгоградский судостроительный завод продают за 1,1 млрд рублей15.02.2023 08:54
Экономика 15.02.2023 08:54
Жилье в элитных новостройках Волгограда подорожало до 102 тысяч за метр14.02.2023 19:35
Экономика 14.02.2023 19:35
Банк «Открытие» предлагает новым клиентам – предпринимателям сэкономить на обслуживании14.02.2023 14:19
Экономика 14.02.2023 14:19
По прогнозам ВТБ портфель классических пассивов физлиц в России вырастет почти на 6%14.02.2023 09:23
Экономика 14.02.2023 09:23
ВТБ: продажи ипотеки в России в 2023 году могут превысить 5 трлн рублей14.02.2023 08:50
Экономика 14.02.2023 08:50
Банк Уралсиб запустил акцию «5000 на счет»13.02.2023 15:25
Экономика 13.02.2023 15:25
Банк «Открытие» аккредитовал четыре строящихся ЖК в Волгограде13.02.2023 14:57
Экономика 13.02.2023 14:57
Бочаров: экономика Волгоградской области растет, несмотря на санкции13.02.2023 13:24
Экономика 13.02.2023 13:24
ВТБ запустил переводы в юанях в России13.02.2023 12:49
Экономика 13.02.2023 12:49
Цены на сжиженный газ в Волгоградской области в 2022 году снизились на 26%12.02.2023 11:31
Экономика 12.02.2023 11:31