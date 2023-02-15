Спорт

Волгоградский «Ротор» покинули пятеро футболистов

Спорт 15.02.2023 16:51
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15.02.2023 16:51


Кадровые перестановки произошли в волгоградском «Роторе» на заключительном этапе подготовки к сезону. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, стан сине-голубых покидают защитник Максим Сухомлинов, который провел  семь матчей за «Ротор» в этом сезоне, а также полузащитники Сергей Михайлов и Максим Мартусевич, имеющие в своём активе 4 и 14 официальных игр соответственно. 

Все трое футболистов пополнили состав  волгоградцев в летнее межсезонье. И со всеми ими были расторгнуты контракты по обоюдному согласию.

Также расположение «Ротора» покинули молодые игроки - защитник Владимир Госинкеев и полузащитник Дмитрий Вершков. Оба футболиста не имели игровой практики в чемпионате и  отправились в другие клубы на просмотр.

Защитник Илья Мартынов и полузащитник Магомед Магомедов продолжают процесс восстановления от различных травм.

Отметим, что тренерский штаб во главе с Алексеем Стукаловым взял в Кисловодск несколько воспитанников клубной академии. В этот список вошли защитник Алексей Погудин (2004 г.р.), полузащитник Александр Воловенко (2005 г.р.) .) и нападающий Дмитрий Пономарчук (2004 г.р.)

Напомним, тренировочный сбор в Кисловодске пройдет с 15 по 27 февраля. Сине-голубые проведут там  шесть матчей и все они пройдут в закрытом режиме. 

«Ротор» начнёт весеннюю часть чемпионата домашним матчем с майкопской «Дружбой» 11 марта.

Полный список игроков, которые примут участие в третьем сборе:

Вратари — Литвенок, Нелюбов, Олейник, Самок.

Защитники — Зуйков, Кармаев, Обивалин, Пелих, Погудин, Прищепа, Шарков, Шильников.

Полузащитники — Ахмедханов, Бутаревич, Воловенко, Завезён, Карасёв, Родионов, Сафронов, Трифонов, Шаваев, Шаталов, Шмаков.

Нападающие — Бигулаев, Максименко, Пономарчук, Умаров.


Иван Тюгаев

Фото СК "Ротор"

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