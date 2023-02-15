Волгоградский «Ротор» покинули пятеро футболистов

Кадровые перестановки произошли в волгоградском «Роторе» на заключительном этапе подготовки к сезону. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, стан сине-голубых покидают защитник Максим Сухомлинов, который провел семь матчей за «Ротор» в этом сезоне, а также полузащитники Сергей Михайлов и Максим Мартусевич, имеющие в своём активе 4 и 14 официальных игр соответственно.

Все трое футболистов пополнили состав волгоградцев в летнее межсезонье. И со всеми ими были расторгнуты контракты по обоюдному согласию.

Также расположение «Ротора» покинули молодые игроки - защитник Владимир Госинкеев и полузащитник Дмитрий Вершков. Оба футболиста не имели игровой практики в чемпионате и отправились в другие клубы на просмотр.

Защитник Илья Мартынов и полузащитник Магомед Магомедов продолжают процесс восстановления от различных травм.

Отметим, что тренерский штаб во главе с Алексеем Стукаловым взял в Кисловодск несколько воспитанников клубной академии. В этот список вошли защитник Алексей Погудин (2004 г.р.), полузащитник Александр Воловенко (2005 г.р.) .) и нападающий Дмитрий Пономарчук (2004 г.р.)

Напомним, тренировочный сбор в Кисловодске пройдет с 15 по 27 февраля. Сине-голубые проведут там шесть матчей и все они пройдут в закрытом режиме.

«Ротор» начнёт весеннюю часть чемпионата домашним матчем с майкопской «Дружбой» 11 марта.

Полный список игроков, которые примут участие в третьем сборе: