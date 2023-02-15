Паспорт Румынии: еще больше возможностей





С момента вступления в состав Европейского союза в 2007 году экономика Румынии стабильно растет. Страна экспортирует большое количество сельскохозяйственной продукции в другие европейские государства, развивается промышленность. Рост экономики способствует повышению уровня жизни граждан — это одна из причин, почему все больше людей желают получить паспорт этой восточноевропейской страны.

Ведущий юрист иммиграционной компании International Business Ярослав Милонов отмечает, что с каждым годом количество желающих оформить румынский паспорт стабильно растет — в основном это выходцы из стран постсоветского пространства. Специалист рассказал, какие возможности в странах Евросоюза дает румынский паспорт своему обладателю.

Легально проживать

Для этого не нужно заново проходить большое количество процедур с бумагами. Требуется только иметь официальное место для проживания;

Трудоустраиваться

В Европейском союзе широкий выбор вакансий. Представителям востребованных профессий некоторые страны даже предлагают так называемую «Голубую карту».

Вести бизнес

Открыв свое предприятие в Румынии, вести бизнес можно беспрепятственно на всех рынках Союза и при этом применять налоговые льготы стран ЕС.

Покупать недвижимость

Паспорт Румынии дает право приобретать любые объекты жилой или коммерческой недвижимости во всех странах Европейского союза и при этом пользоваться ипотечными продуктами.

Получать услуги европейской медицины

Гражданин Румынии имеет возможность пользоваться услугами медицинских клиник по стандартной медицинской страховке.

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