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Паспорт Румынии: еще больше возможностей

Полезно знать 15.02.2023 15:21
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15.02.2023 15:21


С момента вступления в состав Европейского союза в 2007 году экономика Румынии стабильно растет. Страна экспортирует большое количество сельскохозяйственной продукции в другие европейские государства, развивается промышленность. Рост экономики способствует повышению уровня жизни граждан — это одна из причин, почему все больше людей желают получить паспорт этой восточноевропейской страны.
Ведущий юрист иммиграционной компании International Business Ярослав Милонов отмечает, что с каждым годом количество желающих оформить румынский паспорт стабильно растет — в основном это выходцы из стран постсоветского пространства. Специалист рассказал, какие возможности в странах Евросоюза дает румынский паспорт своему обладателю. 
Легально проживать
Для этого не нужно заново проходить большое количество процедур с бумагами. Требуется только иметь официальное место для проживания;
Трудоустраиваться 
В Европейском союзе широкий выбор вакансий. Представителям востребованных профессий некоторые страны даже предлагают так называемую «Голубую карту».  
Вести бизнес
Открыв свое предприятие в Румынии, вести бизнес можно беспрепятственно на всех рынках Союза и при этом применять налоговые льготы стран ЕС. 
Покупать недвижимость 
Паспорт Румынии дает право приобретать любые объекты жилой или коммерческой недвижимости во всех странах Европейского союза и при этом пользоваться  ипотечными продуктами.  
Получать услуги европейской медицины
Гражданин Румынии имеет возможность пользоваться услугами медицинских клиник по стандартной медицинской страховке.
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