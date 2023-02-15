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Школьники из Волгограда освоят криптоискусство со «Смешариками»

Телеком 15.02.2023 14:42
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15.02.2023 14:42


МТС и анимационный сериал «Смешарики» запустили бесплатный образовательный онлайн-курс по цифровому искусству в рамках федерального благотворительного проекта МТС «Поколение М». Онлайн-курс позволит детям из Волгограда познакомиться с технологией NFT и сделать первые шаги в ИТ-сфере, создавая собственный арт-объект в 3D формате. Самые активные участники поедут в Санкт-Петербург на студию компьютерной анимации, где создаются «Смешарики».
Пройти онлайн-курс и сделать первые шаги в ИТ-сфере дети из Волгограда в возрасте от 6 до 10 лет могут бесплатно на сайте творческого проекта «Поколение М». В динамичном интерактивном формате эксперты в ИТ-сфере «МТС Диджитал» и креаторы «Смешариков» расскажут детям про взаимосвязь искусства и стремительно развивающихся цифровых технологий, научат создавать NFT-арт, объяснят, почему он «живет» на блокчейне.
Для закрепления полученных знаний в конце каждого видеоурока юных участников ждет домашнее задание. Вместе с экспертами онлайн-курса они попробуют изобразить всемирно известные полотна с помощью современных компьютерных программ или любым другим полюбившимся инструментом.   
Волгоградская область является одним из региональных цифровых лидеров, в котором есть сильное профессиональное сообщество ИТ-специалистов. Сегодня эта профессия становится все более популярной, также возрастает интерес к криптоискусству у юной аудитории. Поэтому мы рады, что ИТ-специалисты «МТС Диджитал», объединившиеся на онлайн-платформе «Поколение М», готовы рассказать детям про основу криптоискусства как части информационных технологий. Вместе с героями «Смешариков» дети пройдут увлекательный путь – от теории до создания своего первого токена – цифрового объекта, – отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.  
После завершения обучающих мастер-классов самые активные участники 6-10 лет попытают силы в конкурсе «Рисуй со Смешариками», им нужно загрузить, созданные на домашнем задании, работы на сайт www.pokolenie.mts.ru по 31 мая 2023 года. 
Мастера конкурса выберут авторов лучших работ. Победители приедут в Санкт-Петербург на студию компьютерной анимации, где создаются «Смешарики». За вторые и третьи места конкурсанты получат многофункциональные смарт-часы от МТС и фирменные подарки от любимых героев.  

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