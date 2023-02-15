Спорт

Банк «Открытие»: призовой фонд Х Югорского лыжного марафона в 2023 году увеличен до 2,3 млн рублей

Спорт 15.02.2023 15:31
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15.02.2023 15:31


В первый день марафона, 7 апреля, в гонке на 50 км классическим стилем будет разыграно 730 тыс. рублей, во второй день забега на 50 км свободным стилем – 1 570 тыс. рублей. Лыжники, показавшие лучшие результаты на других дистанциях, получат специальные памятные призы.
Крупные денежные призы, предоставленные банком «Открытие» (входит в группу ВТБ), будут распределены между спортсменами, занявшими первые три места в гонке на длинные дистанции. В первый день победитель и победительница марафона получат по 150 тыс. рублей, занявшие второе место спортсмены - по 100 тыс. рублей, обладатели «бронзовых» медалей – по 50 тыс. рублей.
8 апреля среди участников забега на 50 км свободным стилем будут разыграны призы по 400 тыс. рублей за первое место (у мужчин и женщин), по 200 тыс. рублей – за вторые места, и по 100 тыс. рублей – за третьи.
Участники гонок обоих дней, занявшие на дистанции 50 км с 4-го по 10-е место, получат от 5 тыс. до 25 тыс. рублей: банк «Открытие» выделил для этого дополнительные 300 тыс. рублей.
Для победителей в различных возрастных категориях среди мужчин и женщин на дистанциях 5 и 25 км партнеры марафона приготовили специальные призы: перчатки, рюкзаки и другую лыжную экипировку.
– Главная награда – это огромный заряд позитива, здоровья и отличного настроения от спортивного праздника, который мы постараемся обеспечить каждому участнику, – отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов. – Независимо от занятого места, каждый лыжник получит от банка сувенирный набор участника и памятную медаль юбилейного марафона». Отличным сувениром может также стать именной нагрудный номер участка марафона. Заказать такой номер до 20 февраля сможет любой желающий во время регистрации на марафон, доплатив 1000 рублей.
Юбилейный Х Югорский лыжный марафон пройдет в этом году 7-8 апреля в Ханты-Мансийске (пойма реки Горная). Регистрация на марафон открыта и продлится до 6 апреля, участники с ранней регистрацией получают скидку на размер регистрационного сбора. Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком «Открытие». Ежегодно на эти соревнования собираются тысячи спортсменов и болельщиков со всей России и из других стран.
Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2023 - РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра», информационно-аналитический портал siapress.ru и «Русское Радио Ханты-Мансийск».

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