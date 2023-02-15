



В Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС для будущих экономистов прошла лекция о развитии эмоционального интеллекта.

Заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка Наталья Газарян рассказала студентам об истории этого понятия, какие умения оно включает и почему сегодня является одним их ключевых навыков успешных людей. Она также познакомила студентов с набором инструментов и практик для развития эмоционального интеллекта, которые помогут построить карьеру и сформировать здоровые отношения с окружающими.





Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:

«Для Сбера вопросы образования имеют большое значение. Как социально-ответственная компания мы считаем важным оказать поддержку вузам в подготовке будущих выпускников к современным реалиям рынка труда. В своих лекциях мы рассказываем студентам о роли эмоционального интеллекта, как в профессиональной, так и повседневной жизни, о том, как понимать свои эмоции и эмоции других людей и как можно умело управлять ими».





Подобная встреча топ-менеджеров регионального отделения Сбербанка также уже состоялась для студентов Волгоградского государственного университета и ближайшее время пройдет в Волгоградском государственном аграрном университете.











