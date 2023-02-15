Экономика 15.02.2023 14:02
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15.02.2023 14:02
Теперь предприниматели могут перечислять Единый налоговый платеж в интернет-банке «Открытия». Такую возможность банк предоставил своим клиентам одним из первых на рынке.
В «Бизнес-портале» — интернет-банке «Открытия» для МСБ — доступен Единый налоговый платеж в рамках 263-ФЗ. Он объединяет все налоги, взносы и сборы, уплата которых установлена Налоговым кодексом. Перечислить средства новым способом можно через форму «Новый платеж» («Государству») — для этого туда добавлены необходимые статусы плательщика и подсказки, предусмотрен ввод новых значений реквизитов. При этом клиентам по-прежнему доступны обычные платежки для уплаты каждого налога отдельно.
Единый налоговый платеж действует с 1 января 2023 года и позволяет предпринимателям перечислять средства единой платежкой для всех налогов. Поступившие платежи аккумулируются на Едином налоговом счете плательщика. С новой формой учета платежей бизнес сможет формировать единое сальдо расчетов и систематизировать свои налоговые обязательства.
«Бизнес-портал» – это полноценный электронный офис с полным комплексом операций, позволяющий обслуживать бизнес без визита в банк. С его помощью можно автоматически проверять контрагентов при совершении платежей, работать с несколькими организациями под одним логином, заказывать бизнес-карты и круглосуточно обращаться за помощью в чат. Подробнее ознакомиться с функционалом «Бизнес-портала» для предпринимателей можно по ссылке.
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