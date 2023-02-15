Оформить автокредит банка «Открытие» в сети салонов РОЛЬФ теперь можно по ставке от 9%





Банк «Открытие» и крупнейший российский автодилер РОЛЬФ объявили о запуске совместной кредитной программы РОЛЬФ Финанс на покупку автомобиля по ставке от 9%. Наилучшие условия доступны при оформлении услуги «Ставка Автомобилиста».

Программа позволяет получить залоговый кредит на новый и подержанный легковой автомобиль на выгодных условиях и в максимально короткие сроки. Оформить средства по программе можно на любую марку машины, без первоначального взноса, на сумму до 8 млн рублей и сроком от 3 до 7 лет.

Для оформления достаточно всего двух документов (например, паспорт и водительское удостоверение). Подать заявку можно в любом дилерском центре РОЛЬФ по всей России. Сделка может быть совершена в день обращения в течение получаса. Для клиентов доступно опциональное включение в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.

— Запуская РОЛЬФ Финанс, мы предоставляем нашим клиентам высококачественный сервис по покупке автомобиля в кредит и уникальные условия страхования. Мы уверены, что данный продукт сейчас наиболее актуален и станет проводником для клиентов при выборе финансовых инструментов: с программой РОЛЬФ Финанс покупка авто становится прозрачной, легкой и выгодной, — прокомментировала Ольга Бойко, директор департамента продаж финансовых услуг, РОЛЬФ.

— Даже в текущих рыночных условиях мы стараемся осуществлять мечты наших клиентов и предлагаем целый спектр финансовых программ, в рамках которых каждый автомобилист сможет найти подходящие ему кредитные условия, — отметила директор департамент развития продаж автобизнеса «Открытие Авто» Ольга Габеева.



