Здравоохранение

Лечение межпозвонковой грыжи без операции в Волгограде: миф или реальность?

Здравоохранение 15.02.2023 09:32
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15.02.2023 09:32


Межпозвонковая грыжа — для многих людей это словосочетание звучит как приговор. Опасное заболевание может возникнуть из-за травм, наследственности, плохого питания или большой нагрузки на позвоночник и часто приводит пациентов на операционный стол. Возможно ли в XXI веке избежать хирургического вмешательства, которое к тому же не гарантирует 100-процентного результата и может усугубить состояние человека, страдающего межпозвонковой грыжей?

Основатель Клиники Ткачева в Волгограде — невролог, физиотерапевт и рефлексотерапевт Александр Ткачев — отмечает, что специалисты его центров успешно лечат межпозвонковые грыжи без операции уже на протяжении 15 лет. 

Наличие межпозвонковой грыжи у человека чаще всего приводит к значительному снижению качества жизни. Боль становится постоянным спутником, и от проблемы хочется поскорее избавиться раз и навсегда. 

Если каких-то 10-15 лет назад диагноз «грыжа диска» практически приравнивался к слову «операция», то сейчас пациентам доступны два основных метода лечения — хирургический и консервативный.

К хирургическому вмешательству прибегают лишь в крайних случаях при абсолютных показаниях, например, если у пациента диагностированы выраженный дегенеративный стеноз позвоночного канала или нарушение функции тазовых органов. Стандартное консервативное лечение предусматривает в своей основе лишь снятие болевых ощущений при помощи определенных процедур и противовоспалительных препаратов. 


Специалисты могут временно облегчить состояние человека, страдающего недугом, но не занимаются самой проблемой — грыжей. Зачастую изначально неправильно выбранное лечение приводит впоследствии к операции, которой можно было избежать. 

Однако безвыходных ситуаций не существует. Помимо оперативного вмешательства существует еще один метод — модулируемая резорбция грыжи диска. Именно Александр Ткачев стал основателем нового направления в РФ. Другие врачи начали брать на вооружение методику Ткачева, а пациенты ощутили на себе первые положительные результаты. 

Суть метода заключается в комплексном физиотерапевтическом лечении, позволяющем не только снизить боль, но и уменьшить размеры или полностью убрать грыжу межпозвонкового диска без операции. 

Для человеческого организма грыжа является раной, которая может зажить. Существует такое понятие, как естественная резорбция, когда организм самостоятельно пытается справиться с проблемой, запуская к очагу воспаления клетки-макрофаги, которые и «уничтожают» грыжу. К сожалению, организму не всегда хватает сил и времени на самостоятельную работу, а пациент не может бесконечно терпеть боль и дискомфорт.  

Модулируемая резорбция — это точно не конкретные модели физиотерапевтического оборудования и не определенное количество акупунктурных игл. По следам волгоградского доктора пошли многие специалисты. Однако наличие такого же оборудования еще не гарантирует положительных результатов. Главное здесь — понимание основного принципа метода, накопленный опыт, постоянное развитие и обучение, индивидуальный подход в каждом конкретном случае.  

Доктор Ткачев подчеркивает, что резорбция грыжи своего рода переворот в консервативном лечении и уход от устоявшихся канонов, позволяющая значительно сократить количество операций на позвоночнике. В 2021 году в одном из авторитетных российских медицинских журналов для практикующих врачей были опубликованы результаты исследования данной методики, которые подтвердили ее эффективность. В 2022 году метод получил два патента.

В волгоградскую клинику специально для безоперационного лечения межпозвонковой грыжи приезжают со всей России. Для иногородних предусмотрена дистанционная консультация по МРТ — врачи определяют, подходит тот или иной случай для применения более щадящего, чем операция, метода. Более 2500 пациентов в год обращаются в Клинику Ткачева. 

Помимо таких факторов как возраст и сопутствующие патологи, на благоприятный прогноз уменьшения грыжи влияет время. Чем быстрее начать лечение, тем благоприятнее будет результат. 


В Волгограде Клиника Ткачева находится в Ворошиловском районе. Центр ведет прием пациентов с понедельника по субботу с 07.30 по 19.30 по двум адресам, расположенным рядом друг с другом: Волгоград, улица Новоузенская, 4А, 6Б. 

Вас бесплатно проконсультируют по телефону 8(8442)495-777. На сайте клиники есть удобная форма, где можно оставить свой запрос.


Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Фото: ООО «ТММ-Клиник»

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