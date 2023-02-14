Праздничная акция в билайне: вернём до половины от цены смартфона





Специальное предложение для действующих и новых клиентов подготовил билайн — до 15 марта включительно в интернет-магазине и розничной сети мобильного оператора можно выгодно приобрести последние модели смартфонов и получить до половины от цены смартфона. Участие в акции принимают такие бренды, как Infinix, Tecno, Xiaomi и realme.

Специальное предложение распространяется на десятки моделей смартфонов брендов Infinix, Tecno, Xiaomi и realme. При оформлении покупки клиенту билайна будет возвращено на баланс телефона до половины цены устройства в виде бонусных рублей. Максимальный размер такой выгоды — 10 тыс. рублей, точный размер бонуса зависит от выбранной модели смартфона.

Одним из самых интересных акционных предложений является infinix Note12 Pro c новейшим процессором MediaTek Helio G99, который обеспечивает высокую мощность, способную справиться как с ресурсоемкими приложениями, так и с современными мобильными играми. Смартфон также оснащен ярким AMOLED дисплеем, тройной камерой в 108 МП и аккумулятором емкостью 5000 мА*ч с поддержкой функции быстрой зарядки.

Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции и ее ограничениях доступна на сайте . Акция действует с 6 февраля по 15 марта 2023 года.

Организатор Акции: ПАО «ВымпелКом». РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция действует на территории РФ, кроме респ. Крым и г. Севастополь. Цена комплекта равна цене смартфона без акции. Количество товаров ограничено. Перечень аксессуаров, не участвующих в акции, доступен на beeline.ru.

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