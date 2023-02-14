Экономика 14.02.2023 14:19
0
14.02.2023 14:19
Банк «Открытие» (входит в Группу ВТБ) запустил акцию «Плачу за что хочу» для малого и среднего бизнеса. При открытии первого счета в банке и одновременном подключении пакета услуг «Свой бизнес» до 31 марта включительно, клиенты смогут три месяца не платить за три выбранные услуги.
В качестве любых трех категорий для льготного обслуживания можно выбрать абонентскую плату за подключение к пакету услуг «Свой бизнес», межбанковские платежи, внутрибанковские и межбанковские переводы на счета физлиц. Кроме того – начисление повышенных процентов на остаток, внесение наличных и использование онлайн-бухгалтерии в рамках сервиса «Мое дело». В зависимости от выбранных услуг, за три месяца каждый новый клиент сможет сэкономить более 40 тыс. рублей. Для участия в акции необходимо в течение месяца после открытия счета совершить хотя бы одну исходящую операцию, либо иметь на счету не менее 10 тыс. рублей.
– Наша цель – дать клиентам не просто расчетный счет, а набор сервисов, которые важны для их бизнеса. В этом предложении мы собрали наиболее востребованные услуги и операции. И мы рады предоставить клиентам возможность попробовать и оценить максимальное количество продуктов банка без дополнительных расходов, – прокомментировал Сергей Животягин, лидер трайба «Транзакционные продукты» блока Малый и средний бизнес банка «Открытие».
Расчетно-кассовое обслуживание в банке «Открытие» позволяет предпринимателям удобно управлять своим бизнесом через онлайн-банк «Бизнес-портал» – полноценный электронный офис с полным комплексом операций. Также клиентам доступен сервис «Налоговая копилка» с начислением процентов на остаток по счету, бесплатные сервисы от партнеров, бизнес-карты и многое другое.
Подробнее с условиями акции «Плачу за что хочу» можно ознакомиться на сайте банка.
Банк Уралсиб предлагает бизнесу в аренду онлайн-кассу со встроенным терминалом эквайринга27.09.2023 15:52
Экономика 27.09.2023 15:52
«Может, у нас такая инфляция?»: в Волгоградской области куры подорожали за 2023 год на 30%27.09.2023 14:42
Экономика 27.09.2023 14:42
Замминистра энергетики РФ Сорокин тет-а-тет расскажет депутатам ГД о ценах на ГСМ27.09.2023 12:09
Экономика 27.09.2023 12:09
Власти Волгограда ищут перевозчика на 6 автобусных маршрутов за 11 миллиардов27.09.2023 11:23
Экономика 27.09.2023 11:23
Новый СПГ-комплекс для заправки волгоградских автобусов готовят к запуску27.09.2023 10:21
Экономика 27.09.2023 10:21
Сотрудники Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа проходят обучение с помощью VR-тренажеров27.09.2023 09:01
Экономика 27.09.2023 09:01
«Красный Октябрь» модернизирует освещение в цехах26.09.2023 14:11
Экономика 26.09.2023 14:11
Банк Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов на подержанные автомобили26.09.2023 12:22
Экономика 26.09.2023 12:22
На лом? Волгоградский судостроительный завод продали через агента москвичам25.09.2023 15:06
Экономика 25.09.2023 15:06
В Волгоградской области на треть сократили долги по зарплате25.09.2023 08:23
Экономика 25.09.2023 08:23
Росстат: доходы жителей Волгоградской области выросли до 30978 рублей24.09.2023 15:25
Экономика 24.09.2023 15:25
Тарифы ЖКХ в Волгоградской области могут вырасти на 9,8% с лета 2024 года23.09.2023 09:45
Экономика 23.09.2023 09:45
«С нефтебазы – по 77, на АЗС – 80»: волгоградские фермеры опасаются разорения из-за цен на солярку21.09.2023 19:18
Экономика 21.09.2023 19:18
Есть ли предел? В Волгоградской области безудержно дорожает бензин21.09.2023 14:27
Экономика 21.09.2023 14:27
В Волгограде на 11% подорожали билеты на самолеты21.09.2023 11:45
Экономика 21.09.2023 11:45