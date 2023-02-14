Экономика 14.02.2023 14:19
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14.02.2023 14:19
Банк «Открытие» (входит в Группу ВТБ) запустил акцию «Плачу за что хочу» для малого и среднего бизнеса. При открытии первого счета в банке и одновременном подключении пакета услуг «Свой бизнес» до 31 марта включительно, клиенты смогут три месяца не платить за три выбранные услуги.
В качестве любых трех категорий для льготного обслуживания можно выбрать абонентскую плату за подключение к пакету услуг «Свой бизнес», межбанковские платежи, внутрибанковские и межбанковские переводы на счета физлиц. Кроме того – начисление повышенных процентов на остаток, внесение наличных и использование онлайн-бухгалтерии в рамках сервиса «Мое дело». В зависимости от выбранных услуг, за три месяца каждый новый клиент сможет сэкономить более 40 тыс. рублей. Для участия в акции необходимо в течение месяца после открытия счета совершить хотя бы одну исходящую операцию, либо иметь на счету не менее 10 тыс. рублей.
– Наша цель – дать клиентам не просто расчетный счет, а набор сервисов, которые важны для их бизнеса. В этом предложении мы собрали наиболее востребованные услуги и операции. И мы рады предоставить клиентам возможность попробовать и оценить максимальное количество продуктов банка без дополнительных расходов, – прокомментировал Сергей Животягин, лидер трайба «Транзакционные продукты» блока Малый и средний бизнес банка «Открытие».
Расчетно-кассовое обслуживание в банке «Открытие» позволяет предпринимателям удобно управлять своим бизнесом через онлайн-банк «Бизнес-портал» – полноценный электронный офис с полным комплексом операций. Также клиентам доступен сервис «Налоговая копилка» с начислением процентов на остаток по счету, бесплатные сервисы от партнеров, бизнес-карты и многое другое.
Подробнее с условиями акции «Плачу за что хочу» можно ознакомиться на сайте банка.
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