В центре Волгограда на территории ЖК «Арбат» нашли труп мужчины

В Центральном районе Волгограда обнаружено тело 57-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», труп нашли на стройплощадке ЖК «Арбат» по улице Бакинской, 6.

— Рано утром 13 февраля на строительной площадке строящегося дома ЖК «Арбат» произошло возгорание жилого вагончика, после тушения которого обнаружено тело мужчины, работавшего там сторожем, — сообщили информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Организована проверка.

В ГУ МЧС по Волгоградской области журналистам информагентства пояснили, что ночное происшествие по суточной сводке не проходит.

Как рассказал собственный источник «Высоты» в экстренных службах, причиной пожара стало короткое замыкание электрообогревателя, а погибший числился в АО «Метист».

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»