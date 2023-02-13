Банк «Открытие» аккредитовал четыре строящихся ЖК в Волгограде

Экономика 13.02.2023 14:57
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13.02.2023 14:57
Банк «Открытие» продолжает увеличивать число компаний-партнеров на строительном рынке Волгоградской области. В январе-феврале в рамках своих ипотечных программ были аккредитованы четыре жилых комплекса, строящихся в Волгограде.
Среди аккредитованных объектов – комплексы, которые возводят крупнейшие и заметные компании строительного рынка региона: «Стройф» (Жилой квартел «Новый»), «Волгоградрегионстрой» (ЖК «Бродвей»), «Стройсервис» (ЖК «Колизей») и «Рент-Сервис» (ЖК «Долина»).
Покупатели квартир в аккредитованном объекте могут приобрести жилье, воспользовавшись ипотечными программами банка «Открытие», в частности, действующими программами государственной поддержки ипотечных заемщиков «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Ипотека для IT-специалистов», «Семейная ипотека для военных».
Ипотечные программы банка «Открытие» рассчитаны практически на все сегменты рынка недвижимости – от строящегося до готового жилья, есть специализированные программы с использованием материнского капитала, военная ипотека, программы рефинансирования.
Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка «Открытие», так и онлайн с оперативным предварительным решением.
Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте банка.
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