Банк «Открытие» аккредитовал четыре строящихся ЖК в Волгограде





Банк «Открытие» продолжает увеличивать число компаний-партнеров на строительном рынке Волгоградской области. В январе-феврале в рамках своих ипотечных программ были аккредитованы четыре жилых комплекса, строящихся в Волгограде.

Среди аккредитованных объектов – комплексы, которые возводят крупнейшие и заметные компании строительного рынка региона: «Стройф» (Жилой квартел «Новый»), «Волгоградрегионстрой» (ЖК «Бродвей»), «Стройсервис» (ЖК «Колизей») и «Рент-Сервис» (ЖК «Долина»).

Покупатели квартир в аккредитованном объекте могут приобрести жилье, воспользовавшись ипотечными программами банка «Открытие», в частности, действующими программами государственной поддержки ипотечных заемщиков «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Ипотека для IT-специалистов», «Семейная ипотека для военных».

Ипотечные программы банка «Открытие» рассчитаны практически на все сегменты рынка недвижимости – от строящегося до готового жилья, есть специализированные программы с использованием материнского капитала, военная ипотека, программы рефинансирования.

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка «Открытие», так и онлайн с оперативным предварительным решением.

Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте банка.

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