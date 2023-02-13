ВТБ запустил переводы в юанях в России

Экономика 13.02.2023 12:49
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13.02.2023 12:49
Возможность переводить денежные средства в китайской валюте на счета в российских банках получили клиенты ВТБ. Сервис доступен через дистанционные каналы и в офисах банка, а также при проведении операций с брокерского счета.
Сервис доступен при осуществлении переводов на счета во все ключевые российские банки.
-Сегодня мы наблюдаем устойчивый тренд на дедолларизацию как глобальных экономических процессов, так и повседневных расчетов среди населения. Теперь клиенты ВТБ могут купить валюту по выгодному курсу и пополнить валютные счета или вклады в юанях, открытые в других банках. Внедрение переводов в юанях внутри России дает новые возможности в этом направлении. Мы прогнозируем, что объем подобных переводов превысит 100 млн в рублевом эквиваленте ежемесячно, - отмечает начальник управления «Переводы» ВТБ Алексей Хранилов.
Сегодня клиенты банка могут переводить средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и регионов Азии.
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