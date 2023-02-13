Подведены итоги профессиональной премии HR IMPACT 2023





Подведены итоги профессиональной премии HR IMPACT, участие в которой прринялм 63 проекта ведущих российских компаний. Претендентом на победу в семи номинациях конкурса могла стать компания, которая в 2021-2022 гг. реализовала HR-проект на территории России и стран СНГ. Ключевым критерием успешности проекта выступало наличие значимых для бизнеса результатов, выраженных в конкретных цифрах.

Интерактивная игра для студентов средне-специальных учебных заведений «Комбинатус-2035» получила высшую награду профессиональной премии HR IMPACT 2023 в номинации GRADUATES & INTERNS. Проект ЕвроХима представители российского HR-сообщества признали лучшим для привлечения студентов техникумов, колледжей и выпускников школ.

Проект «Комбинатус-2035» расширяет знания молодежи о карьере в промышленном секторе. Для студентов это возможность получить представление о рабочих профессиях, развить навыки карьерного планирования, а также повысить уровень подготовки к производственной практике или выходу на работу. Для компании - сформировать базу потенциального внешнего кадрового резерва.

На специально разработанной платформе проекта «Комбинатус-2035» студентам предстояло погрузиться в историю своего персонажа и узнать секреты промышленного производства. Дизайн и контентная часть сформированы на основе трех предприятий горнорудного Дивизиона компании, куда активно привлекаются молодые рабочие – Ковдорский ГОК, ЕвроХим-ВолгаКалий, Усольский калийный комбинат.

Интерактивная карта иллюстрировала реальные производственные процессы. В игровой форме участники узнавали, какие навыки и знания нужны для карьерного роста, получили чек-листы с информацией о стажировках, общались в чат-ботес реальными сотрудниками компаниии проходили различные флеш-игры, рассказывающие о производственных площадках и важности культуры безопасности на производстве.





В ходе выполнения заданий участники должны были собирать баллы и искать кодовые слова на сайте. Более 1700 студентов прошли все точки игры и выполнили финальное задание. Победителей определяли рандомайзером. 60 участников получили призы и карьерную консультацию от HR-экспертов ЕвроХима.

По итогам проекта более 3 тысяч студентов из 7 регионов России по 22 рабочим специальностям включены в базу кандидатов ЕвроХима.

Сегодня в условиях нехватки профессиональных рабочих кадров перед промышленными компаниями очень остро стоит вопрос привлечения молодежи на производство. ЕвроХим активно занимается этим направлением, проводит профориентационную деятельность буквально со школьной скамьи, создает и поддерживает детские научные и образовательные центры в регионах присутствия, проводит марафон рабочих профессий среди студентов профессиональных колледжей и техникумов.

– Мы постоянно ищем новые форматы для привлечения студентов вузов и ссузов, и онлайн-игра, основанная на реальном производстве, – это то, что привлекает ребят и соответствует, а иногда и превосходит их ожидания. Подтверждение тому – большое число участников целевых для нас специальностей из ссузов в разных уголках страны. Многие студенты отметили, что впервые приняли участие в подобном проекте, – рассказала руководитель направления подбора и адаптации горнорудного Дивизиона ЕвроХима Елена Вилисова.



