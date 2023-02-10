Экономика

Банк «Открытие» предлагает повышенный кешбэк и разыгрывает денежные призы для действующих клиентов

Экономика 10.02.2023 19:42
0
10.02.2023 19:42


Банк «Открытие» запустил акцию для держателей кредитных карт «5% кешбэка и 20 000 бонусов к праздникам», приуроченную ко Дню всех влюбленных и Дню защитника Отечества. Все участники акции получат 5%* кешбэка за покупки в определенных категориях и смогут выиграть 20 000 рублей подарочного кешбэка.
В акции могут принять участие действующие клиенты банка – держатели кредитных карт «120 дней» или Opencard, оформленных не позднее 3 февраля 2023 года. До 26 февраля клиентам необходимо совершить по любой карте не менее трех покупок на любую сумму в промо-категориях «Рестораны», «Цветы», «Красота», «Развлечения», «Подарки», «Кинотеатры», «Отели», «Авиа и ж/д билеты», «Образование» или «Платные дороги». Можно сделать три покупки в одной категории или в разных.
Все держатели карт, выполнившие условия акции, гарантировано получат 5% кешбэка на покупки в праздничных категориях. Кроме того, участников акции ждет розыгрыш 14 призов по 20 000 бонусных рублей, который состоится 24 марта.
Традиционно банки устраивают акции для новых клиентов. Мы решили изменить эту традицию и показать, как любим и ценим своих действующих клиентов. Поэтому мы запустили для них акцию, позволяющую совершать выгодные покупки к февральским праздникам и радовать близких, – прокомментировал Олег Сапегин, лидер трайба «Кредитные карты» банка «Открытие».
Подробнее об условиях акции «5% кешбэка и 20 000 бонусов к праздникам» можно узнать на 
сайте банка.
* не более 500 бонусных рублей

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
27.09.2023 15:52
Экономика 27.09.2023 15:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2023 14:42
Экономика 27.09.2023 14:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2023 12:09
Экономика 27.09.2023 12:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2023 11:23
Экономика 27.09.2023 11:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2023 10:21
Экономика 27.09.2023 10:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2023 09:01
Экономика 27.09.2023 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2023 14:11
Экономика 26.09.2023 14:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2023 12:22
Экономика 26.09.2023 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.09.2023 15:06
Экономика 25.09.2023 15:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.09.2023 08:23
Экономика 25.09.2023 08:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.09.2023 15:25
Экономика 24.09.2023 15:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.09.2023 09:45
Экономика 23.09.2023 09:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 19:18
Экономика 21.09.2023 19:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 14:27
Экономика 21.09.2023 14:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 11:45
Экономика 21.09.2023 11:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:16
Раненого на СВО волгоградца посчитали «зайцем» и высадили из троллейбусаСмотреть фотографии
17:57
На двух остановках электричек в Волгограде установили остановки-домикиСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде в девятиэтажке загорелась квартираСмотреть фотографии
16:14
Присяжные вынесли вердикт по делу о двойном убийстве в гостяхСмотреть фотографии
15:53
«А чем занимаются чиновники?»: аллергенные сорняки безнаказанно разрослись в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:52
Банк Уралсиб предлагает бизнесу в аренду онлайн-кассу со встроенным терминалом эквайрингаСмотреть фотографии
14:42
«Может, у нас такая инфляция?»: в Волгоградской области куры подорожали за 2023 год на 30%Смотреть фотографии
14:38
Три предприятия ТМК стали лауреатами национальной премии «Корпоративный музей»Смотреть фотографии
14:18
В Волгоградской области в убийстве пенсионера черенком от лопаты обвиняют сынаСмотреть фотографии
13:24
Житель Волжского за ночь «околпачил» четверых автовладельцевСмотреть фотографии
13:00
В Волгоградской области исчезнет сельское поселениеСмотреть фотографии
12:35
Успейте приобрести OMODA с выгодой до 360 000 рублей в OMODA КЛЮЧАВТО ВолгоградСмотреть фотографии
12:09
Замминистра энергетики РФ Сорокин тет-а-тет расскажет депутатам ГД о ценах на ГСМСмотреть фотографии
11:51
Губернатор приграничной Ростовской области Голубев пришел в волгоградский храмСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде вскрыли мошенничество при сохранении здания ЦУМаСмотреть фотографии
11:32
Суд постановил начать ликвидацию заваленного отходами с волгоградской свалки пруда-накопителяСмотреть фотографии
11:23
Власти Волгограда ищут перевозчика на 6 автобусных маршрутов за 11 миллиардовСмотреть фотографии
10:45
Сальто Daewoo после столкновения с маршруткой на юге Волгограда попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:21
Новый СПГ-комплекс для заправки волгоградских автобусов готовят к запускуСмотреть фотографии
09:52
От хаоса к порядку: в Волгограде появились идеальные мусоркиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Долги волгоградских садоводов тревожат энергетиков накануне зимыСмотреть фотографии
09:29
Из-за уральского щебня перенесли сроки открытия СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:19
«Нет пассажиров и денег»: жители Михайловки требуют вернуть муниципальный транспортСмотреть фотографии
09:01
Сотрудники Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа проходят обучение с помощью VR-тренажеровСмотреть фотографии
09:00
В Волгоградской области Renault после ДТП вылетел с дороги и загорелсяСмотреть фотографии
08:01
В селе под Волгоградом бешеная лисица заразила собакуСмотреть фотографии
21:59
Вся улица в кипятке. В Волгограде случайно повредили трубу с горячей водойСмотреть фотографии
21:23
«Не хватило класса»: «Динамо-Синара» в Волгограде уступило лидеру Суперлиги «Ростов-Дону»Смотреть фотографии
21:18
Волгоградским чиновникам и депутатам разрешили «нечаянную» коррупциюСмотреть фотографии
20:29
Тучи мошки заполонили дворы в Дзержинском районе Волгограда: видеоСмотреть фотографии
 