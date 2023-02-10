Экономика 10.02.2023 19:42
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10.02.2023 19:42
Банк «Открытие» запустил акцию для держателей кредитных карт «5% кешбэка и 20 000 бонусов к праздникам», приуроченную ко Дню всех влюбленных и Дню защитника Отечества. Все участники акции получат 5%* кешбэка за покупки в определенных категориях и смогут выиграть 20 000 рублей подарочного кешбэка.
В акции могут принять участие действующие клиенты банка – держатели кредитных карт «120 дней» или Opencard, оформленных не позднее 3 февраля 2023 года. До 26 февраля клиентам необходимо совершить по любой карте не менее трех покупок на любую сумму в промо-категориях «Рестораны», «Цветы», «Красота», «Развлечения», «Подарки», «Кинотеатры», «Отели», «Авиа и ж/д билеты», «Образование» или «Платные дороги». Можно сделать три покупки в одной категории или в разных.
Все держатели карт, выполнившие условия акции, гарантировано получат 5% кешбэка на покупки в праздничных категориях. Кроме того, участников акции ждет розыгрыш 14 призов по 20 000 бонусных рублей, который состоится 24 марта.
– Традиционно банки устраивают акции для новых клиентов. Мы решили изменить эту традицию и показать, как любим и ценим своих действующих клиентов. Поэтому мы запустили для них акцию, позволяющую совершать выгодные покупки к февральским праздникам и радовать близких, – прокомментировал Олег Сапегин, лидер трайба «Кредитные карты» банка «Открытие».
Подробнее об условиях акции «5% кешбэка и 20 000 бонусов к праздникам» можно узнать на
сайте банка.
* не более 500 бонусных рублей
erid:4CQwVszH9pSXM1BJn3d
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