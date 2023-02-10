Экономика

Сады Придонья рассказали об итогах года

Экономика 10.02.2023 16:53
0
10.02.2023 16:53


Несмотря на сложности и трансформации 2022 года, компания показала  высокие финансовые результаты. 
Для ведущего российского предприятия АПК прошлый год был во всех отношениях непростым. Главной сложностью, как и для  всей российской экономики, стали западные санкции. Они повлияли на ситуацию с упаковочными материалами, комплектующими и множеством необходимых компонентов для выпуска продукции. 
По словам президента компании «Сады Придонья» А.П. Самохина, никогда за 25 лет компания не находилась в таком высоком напряжении, сложности существования всех основ функционирования. 
Прошлый год стал годом проверки компании на устойчивость, – отметил Андрей Павлович. – А также заложил дополнительные направления ее повышения и механизмы управления с возможностью отвечать на внешние угрозы и риски. Мы смогли пройти этот период более уверено, нежели другие игроки рынка, потому что были больше подготовлены, прежде всего, организационно и финансово. Когда многие балансировали свое падение доходов увеличением цены, Сады Придонья пошли по своему пути. И сегодня у нас самый доступный продукт на рынке, причем стандартно нашего высокого качества. 
Компания значительно увеличила свою рыночную долю, как в соковой категории, так и в категории детского питания. Рост объемов производства и реализации готовой продукции составил 11% по сравнению с 2021 годом, причем динамика продаж 4 квартала показала беспрецедентный рост - более 40%. Выручка в 2022 году составила 25,9 млрд. рублей  +31% к 2021 году. В бюджеты всех уровней было перечислено 1,44 млрд. рублей, что составило на 21% больше, чем в 2021 году.  
Задачи на 2023 год сформированы. Компания серьезно планирует расширять и усиливать свое доминирование на рынке.  
Реклама. https://pridonie.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
27.09.2023 15:52
Экономика 27.09.2023 15:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2023 14:42
Экономика 27.09.2023 14:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2023 12:09
Экономика 27.09.2023 12:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2023 11:23
Экономика 27.09.2023 11:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2023 10:21
Экономика 27.09.2023 10:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2023 09:01
Экономика 27.09.2023 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2023 14:11
Экономика 26.09.2023 14:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2023 12:22
Экономика 26.09.2023 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.09.2023 15:06
Экономика 25.09.2023 15:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.09.2023 08:23
Экономика 25.09.2023 08:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.09.2023 15:25
Экономика 24.09.2023 15:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.09.2023 09:45
Экономика 23.09.2023 09:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 19:18
Экономика 21.09.2023 19:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 14:27
Экономика 21.09.2023 14:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 11:45
Экономика 21.09.2023 11:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:16
Раненого на СВО волгоградца посчитали «зайцем» и высадили из троллейбусаСмотреть фотографии
17:57
На двух остановках электричек в Волгограде установили остановки-домикиСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде в девятиэтажке загорелась квартираСмотреть фотографии
16:14
Присяжные вынесли вердикт по делу о двойном убийстве в гостяхСмотреть фотографии
15:53
«А чем занимаются чиновники?»: аллергенные сорняки безнаказанно разрослись в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:52
Банк Уралсиб предлагает бизнесу в аренду онлайн-кассу со встроенным терминалом эквайрингаСмотреть фотографии
14:42
«Может, у нас такая инфляция?»: в Волгоградской области куры подорожали за 2023 год на 30%Смотреть фотографии
14:38
Три предприятия ТМК стали лауреатами национальной премии «Корпоративный музей»Смотреть фотографии
14:18
В Волгоградской области в убийстве пенсионера черенком от лопаты обвиняют сынаСмотреть фотографии
13:24
Житель Волжского за ночь «околпачил» четверых автовладельцевСмотреть фотографии
13:00
В Волгоградской области исчезнет сельское поселениеСмотреть фотографии
12:35
Успейте приобрести OMODA с выгодой до 360 000 рублей в OMODA КЛЮЧАВТО ВолгоградСмотреть фотографии
12:09
Замминистра энергетики РФ Сорокин тет-а-тет расскажет депутатам ГД о ценах на ГСМСмотреть фотографии
11:51
Губернатор приграничной Ростовской области Голубев пришел в волгоградский храмСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде вскрыли мошенничество при сохранении здания ЦУМаСмотреть фотографии
11:32
Суд постановил начать ликвидацию заваленного отходами с волгоградской свалки пруда-накопителяСмотреть фотографии
11:23
Власти Волгограда ищут перевозчика на 6 автобусных маршрутов за 11 миллиардовСмотреть фотографии
10:45
Сальто Daewoo после столкновения с маршруткой на юге Волгограда попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:21
Новый СПГ-комплекс для заправки волгоградских автобусов готовят к запускуСмотреть фотографии
09:52
От хаоса к порядку: в Волгограде появились идеальные мусоркиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Долги волгоградских садоводов тревожат энергетиков накануне зимыСмотреть фотографии
09:29
Из-за уральского щебня перенесли сроки открытия СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:19
«Нет пассажиров и денег»: жители Михайловки требуют вернуть муниципальный транспортСмотреть фотографии
09:01
Сотрудники Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа проходят обучение с помощью VR-тренажеровСмотреть фотографии
09:00
В Волгоградской области Renault после ДТП вылетел с дороги и загорелсяСмотреть фотографии
08:01
В селе под Волгоградом бешеная лисица заразила собакуСмотреть фотографии
21:59
Вся улица в кипятке. В Волгограде случайно повредили трубу с горячей водойСмотреть фотографии
21:23
«Не хватило класса»: «Динамо-Синара» в Волгограде уступило лидеру Суперлиги «Ростов-Дону»Смотреть фотографии
21:18
Волгоградским чиновникам и депутатам разрешили «нечаянную» коррупциюСмотреть фотографии
20:29
Тучи мошки заполонили дворы в Дзержинском районе Волгограда: видеоСмотреть фотографии
 