Сады Придонья рассказали об итогах года





Несмотря на сложности и трансформации 2022 года, компания показала высокие финансовые результаты.

Для ведущего российского предприятия АПК прошлый год был во всех отношениях непростым. Главной сложностью, как и для всей российской экономики, стали западные санкции. Они повлияли на ситуацию с упаковочными материалами, комплектующими и множеством необходимых компонентов для выпуска продукции.

По словам президента компании «Сады Придонья» А.П. Самохина, никогда за 25 лет компания не находилась в таком высоком напряжении, сложности существования всех основ функционирования.

– Прошлый год стал годом проверки компании на устойчивость, – отметил Андрей Павлович. – А также заложил дополнительные направления ее повышения и механизмы управления с возможностью отвечать на внешние угрозы и риски. Мы смогли пройти этот период более уверено, нежели другие игроки рынка, потому что были больше подготовлены, прежде всего, организационно и финансово. Когда многие балансировали свое падение доходов увеличением цены, Сады Придонья пошли по своему пути. И сегодня у нас самый доступный продукт на рынке, причем стандартно нашего высокого качества.

Компания значительно увеличила свою рыночную долю, как в соковой категории, так и в категории детского питания. Рост объемов производства и реализации готовой продукции составил 11% по сравнению с 2021 годом, причем динамика продаж 4 квартала показала беспрецедентный рост - более 40%. Выручка в 2022 году составила 25,9 млрд. рублей +31% к 2021 году. В бюджеты всех уровней было перечислено 1,44 млрд. рублей, что составило на 21% больше, чем в 2021 году.

Задачи на 2023 год сформированы. Компания серьезно планирует расширять и усиливать свое доминирование на рынке.

Реклама. https://pridonie.ru



