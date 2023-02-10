Сады Придонья рассказали об итогах года

Экономика 10.02.2023 16:53
0
10.02.2023 16:53
Несмотря на сложности и трансформации 2022 года, компания показала высокие финансовые результаты.
Для ведущего российского предприятия АПК прошлый год был во всех отношениях непростым. Главной сложностью, как и для всей российской экономики, стали западные санкции. Они повлияли на ситуацию с упаковочными материалами, комплектующими и множеством необходимых компонентов для выпуска продукции.
По словам президента компании «Сады Придонья» А.П. Самохина, никогда за 25 лет компания не находилась в таком высоком напряжении, сложности существования всех основ функционирования.
– Прошлый год стал годом проверки компании на устойчивость, – отметил Андрей Павлович. – А также заложил дополнительные направления ее повышения и механизмы управления с возможностью отвечать на внешние угрозы и риски. Мы смогли пройти этот период более уверено, нежели другие игроки рынка, потому что были больше подготовлены, прежде всего, организационно и финансово. Когда многие балансировали свое падение доходов увеличением цены, Сады Придонья пошли по своему пути. И сегодня у нас самый доступный продукт на рынке, причем стандартно нашего высокого качества.
Компания значительно увеличила свою рыночную долю, как в соковой категории, так и в категории детского питания. Рост объемов производства и реализации готовой продукции составил 11% по сравнению с 2021 годом, причем динамика продаж 4 квартала показала беспрецедентный рост - более 40%. Выручка в 2022 году составила 25,9 млрд. рублей +31% к 2021 году. В бюджеты всех уровней было перечислено 1,44 млрд. рублей, что составило на 21% больше, чем в 2021 году.
Задачи на 2023 год сформированы. Компания серьезно планирует расширять и усиливать свое доминирование на рынке.
Реклама. https://pridonie.ru
erid:4CQwVszH9pSXM19o7HB
Сбер совместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана будут готовить специалистов по большим данным10.02.2023 14:57
Экономика 10.02.2023 14:57
Ежедневная посещаемость ВТБ Онлайн выросла на треть10.02.2023 14:10
Экономика 10.02.2023 14:10
Ивановы адаптировались к изменениям в ценах и ассортименте: новый индекс потребительских настроений россиян10.02.2023 12:45
Экономика 10.02.2023 12:45
Банк Уралсиб подвел итоги 2022 года по направлению малого бизнеса10.02.2023 11:30
Экономика 10.02.2023 11:30
ВТБ предупреждает о новой схеме мошенников с фейковым приложением в AppStore09.02.2023 17:54
Экономика 09.02.2023 17:54
Технология Сбера по распознаванию дипфейков вошла в топ-10 лучших изобретений 2022 года09.02.2023 15:51
Экономика 09.02.2023 15:51
В январе продажи автокредитов в Волгограде превысили результат декабря 2022 года09.02.2023 15:42
Экономика 09.02.2023 15:42
Банк «Открытие» вновь вошел в тройку лидеров по выдачам автокредитов в Волгоградской области09.02.2023 12:55
Экономика 09.02.2023 12:55
Ежемесячно 3000 волгоградцев уходят в самозанятые09.02.2023 12:42
Экономика 09.02.2023 12:42
ПАО Сбербанк опубликовал сокращенные результаты по РПБУ за январь 2023 года09.02.2023 12:22
Экономика 09.02.2023 12:22
«Открытие Авто»: невысокий трафик января заставил понизить цены на 15 популярных автомобилей с пробегом08.02.2023 16:42
Экономика 08.02.2023 16:42
Численность сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия превысила 2 000 человек08.02.2023 14:06
Экономика 08.02.2023 14:06
Сбер выдал 2 млн детских СберКарт08.02.2023 13:55
Экономика 08.02.2023 13:55
ВТБ начнет оформлять кредитные карты клиентам с 18 лет08.02.2023 10:30
Экономика 08.02.2023 10:30
В мобильном приложении Сбера можно увидеть красоты России с высоты птичьего полёта08.02.2023 09:26
Экономика 08.02.2023 09:26