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День безопасного интернета: «Ростелеком» на юге провел лекцию по детской кибербезопасности

Телеком 10.02.2023 15:35
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10.02.2023 15:35


«Ростелеком» в преддверии Дня безопасного интернета организовал онлайн-лекцию на тему детской кибербезопасности для учеников «Кванториумов» из южных регионов. Эксперт «Ростелеком-Солар» Олег Седов рассказал кванторианцам о правилах поведения в сети, способах защиты от хакеров и мошенников, безопасной работе с персональными данными. В общей сложности в лекции приняли участие около 400 детей из 12 городов юга.
Наш мир постоянно меняется. Многие преступники сегодня воруют уже не деньги, воруют информацию. Поэтому дети, как наиболее уязвимая часть общества, должны быть хорошо информированы о всевозможных уловках, к которым прибегают мошенники в интернете. Это поможет им избежать негативных последствий во время учебы или досуга в сети, — рассказал Олег Седов, директор по развитию «Ростелеком-Солар». 
Эксперт рассказал о том, как сложность паролей влияет на безопасность персональных данных и отметил, что в современном мире уже существуют способы быстрого подбора даже уникальных комбинаций, длина которого меньше рекомендуемого количества символов. Отдельно Олег Седов затронул тему фишинга — незаконного сбора персональных данных с помощью различных хакерских программ и мошеннических сайтов. В рамках лекции представитель «Ростелекома» ответил на все вопросы участников. 
Жизнь современного школьника неразрывно связана с гаджетами и онлайн-общением в интернете. Что уж говорить об учащихся детских технопарков "Кванториум", большинство проектов которых неразрывно связаны с ИТ-технологиями и поиском информации в сети. Хочется поблагодарить "Ростелеком" за онлайн-лекции по "Кибербезопасности". В настоящий момент это — очень актуальная и важная тема для каждого. Подобные форматы позволяют детям узнать в доступной форме, чему стоит уделить внимание и как защитить себя в разных ситуациях. Уверен, что такой формат взаимодействия “Кванториумов” и Ростелекома станет систематическим и принесет пользу, — отметил Виталий Ганеев, руководитель краснодарского детского технопарка «Кванториум».
«Ростелеком» выпустил и бесплатно распространяет тематическую книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир». Подробная информация и электронная версия издания доступны на официальном сайте национального провайдера. Накануне Дня безопасного интернета представители компании передадут тиражи книг в региональные библиотеки в ряде южных регионов. Кроме того, в Ставрополе пройдет еще одна лекция по кибербезопасности, но уже для студентов ссузов, а также игровой урок для воспитанников «Кванториума». 
Современный цифровой мир дает нам множество возможностей для развития личности, бизнеса, общества, но при этом таит и свои определенные опасности. Поэтому мы взяли на себя миссию по обучению подрастающего поколения основам кибербезопасности. Мы считаем, что такие знания должны закладываться с раннего возраста, со школьной скамьи, в то время, когда дети постигают новое для себя виртуальное пространство. Эти правила безопасности сегодня становятся важны не меньше, чем правила перехода дороги по зеленому сигналу светофора, — подчеркнул Вячеслав Плеханов, директор по внешним коммуникациям на Юге.
«Ростелеком» выступает учредителем Альянса по защите детей в цифровой среде и в рамках этого направления уделяет большое внимание повышению цифровой грамотности и информационной безопасности в сети у подрастающего поколения. 
Информацию о социальных проектах «Ростелекома» можно получить на официальном сайте компании.

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