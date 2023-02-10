



«Ростелеком» в преддверии Дня безопасного интернета организовал онлайн-лекцию на тему детской кибербезопасности для учеников «Кванториумов» из южных регионов. Эксперт «Ростелеком-Солар» Олег Седов рассказал кванторианцам о правилах поведения в сети, способах защиты от хакеров и мошенников, безопасной работе с персональными данными. В общей сложности в лекции приняли участие около 400 детей из 12 городов юга.

— Наш мир постоянно меняется. Многие преступники сегодня воруют уже не деньги, воруют информацию. Поэтому дети, как наиболее уязвимая часть общества, должны быть хорошо информированы о всевозможных уловках, к которым прибегают мошенники в интернете. Это поможет им избежать негативных последствий во время учебы или досуга в сети, — рассказал Олег Седов, директор по развитию «Ростелеком-Солар».

Эксперт рассказал о том, как сложность паролей влияет на безопасность персональных данных и отметил, что в современном мире уже существуют способы быстрого подбора даже уникальных комбинаций, длина которого меньше рекомендуемого количества символов. Отдельно Олег Седов затронул тему фишинга — незаконного сбора персональных данных с помощью различных хакерских программ и мошеннических сайтов. В рамках лекции представитель «Ростелекома» ответил на все вопросы участников.

— Жизнь современного школьника неразрывно связана с гаджетами и онлайн-общением в интернете. Что уж говорить об учащихся детских технопарков "Кванториум", большинство проектов которых неразрывно связаны с ИТ-технологиями и поиском информации в сети. Хочется поблагодарить "Ростелеком" за онлайн-лекции по "Кибербезопасности". В настоящий момент это — очень актуальная и важная тема для каждого. Подобные форматы позволяют детям узнать в доступной форме, чему стоит уделить внимание и как защитить себя в разных ситуациях. Уверен, что такой формат взаимодействия “Кванториумов” и Ростелекома станет систематическим и принесет пользу, — отметил Виталий Ганеев, руководитель краснодарского детского технопарка «Кванториум».

«Ростелеком» выпустил и бесплатно распространяет тематическую книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир». Подробная информация и электронная версия издания доступны на официальном сайте национального провайдера. Накануне Дня безопасного интернета представители компании передадут тиражи книг в региональные библиотеки в ряде южных регионов. Кроме того, в Ставрополе пройдет еще одна лекция по кибербезопасности, но уже для студентов ссузов, а также игровой урок для воспитанников «Кванториума».

— Современный цифровой мир дает нам множество возможностей для развития личности, бизнеса, общества, но при этом таит и свои определенные опасности. Поэтому мы взяли на себя миссию по обучению подрастающего поколения основам кибербезопасности. Мы считаем, что такие знания должны закладываться с раннего возраста, со школьной скамьи, в то время, когда дети постигают новое для себя виртуальное пространство. Эти правила безопасности сегодня становятся важны не меньше, чем правила перехода дороги по зеленому сигналу светофора, — подчеркнул Вячеслав Плеханов, директор по внешним коммуникациям на Юге.

«Ростелеком» выступает учредителем Альянса по защите детей в цифровой среде и в рамках этого направления уделяет большое внимание повышению цифровой грамотности и информационной безопасности в сети у подрастающего поколения.

Информацию о социальных проектах «Ростелекома» можно получить на официальном сайте компании.



