Телеком 10.02.2023 11:57
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10.02.2023 11:57
Оператор в 2022 году принял участие в реализации ГК «Ростелеком» федеральной программы по устранению цифрового неравенства на малонаселенных территориях региона. Качественная голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет появились в 9 малых населенных пунктах в Волгоградской области, где ранее не было связи.
Проект по установке современного оборудования в небольших и отдаленных населенных пунктах реализован в рамках программы Минцифры и группы компаний «Ростелеком». В каждом из поселений, которые впервые получили доступ к сети, проживает от 100 до 500 человек. Компания Tele2 выступила в качестве центра компетенций: согласовывала проектное решение, планировала архитектуру сети, поставляла оборудование для ее строительства.
Услуги связи и высокоскоростной мобильный интернет в 2022 году стали доступны жителям 9 малых населенных пунктов, а именно хутора Фастов в Иловлинском районе, хутора Малоголубинский в Калачевском районе, поселка Нагорный в Камышинском районе, хутора Смородино в Котовском районе, поселка Заря в Ленинском районе, села Козловка в Руднянском районе, поселка Северный в Светлоярском районе, хуторов Попов и Пристеновский в Чернышковском районе.
В малых и отдаленных населенных пунктах были установлены базовые станции, работающие в стандартах сотовой сети 2G/4G, с самым современным и высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет пользоваться скоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью.
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:
– Программа по устранению цифрового неравенства – важный социальный проект, позволяющий жителям малых населенных пунктов получить равные с горожанами возможности в использовании диджитал-сервисов. Для обеспечения населения качественными услугами связи техническая дирекция Tele2 ведет планомерную работу по улучшению качества сигнала и расширению зоны покрытия не только в городах и районных центрах области, но и в отдаленных территориях, где располагаются небольшие поселения. Устойчивый сигнал мобильной связи и стабильный высокоскоростной интернет позволят сельчанам всегда оставаться на связи, учиться, дистанционно оплачивать покупки и коммунальные услуги, получать консультации специалистов, а также иметь доступ к актуальной информации.
В 2021 году Tele2 в рамках проекта по устранению цифрового неравенства приняла участие в обеспечении сетевой инфраструктурой десяти малых населенных пунктов области – хутора Исакиевский в Алексеевском районе, сел Бородачи и Песковка в Жирновском районе, хуторов Степной и Светлый Лог в Калачевском районе, села Крячки и хутора Романов в Котовском районе, поселка Луговой в Светлоярском районе, хутора Базки в Серафимовичевском районе и села Беляевка в Старополтавском районе. Доступ к современным цифровым сервисам и услугам мобильной связи получили более 3 000 жителей отдаленных сел, поселков и хуторов.
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