«Тушили больше двух часов»: в Урюпинске сгорел торговый центр

Происшествия 10.02.2023 09:45
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10.02.2023 09:45
Двухэтажное здание с магазинами полностью сгорело утром, 10 февраля, в городе Урюпинске Волгоградской области. Как сообщили в администрации города, пожар начался в 6 часов по адресу ул. Пушкина, 14.
- Произошло возгорание нежилого здания, в котором расположены магазины продовольственных и промышленных товаров. Площадь пожара составляет 300 кв.м, - сообщили в администрации.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что горело двухэтажное здание размером 15 на 20 метров. Огонь тушили пожарно-спасателтные расчеты 2- го пожарно-спасателтного отряда ГУ МЧС России по Волгоградской области.
- В 8:40 объявлена локализация. В 9:11 пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается, - сообщили в региональном МЧС.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Фото: администрация Урюпинска / t.me
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