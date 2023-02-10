«Тушили больше двух часов»: в Урюпинске сгорел торговый центр









Двухэтажное здание с магазинами полностью сгорело утром, 10 февраля, в городе Урюпинске Волгоградской области. Как сообщили в администрации города, пожар начался в 6 часов по адресу ул. Пушкина, 14.

- Произошло возгорание нежилого здания, в котором расположены магазины продовольственных и промышленных товаров. Площадь пожара составляет 300 кв.м, - сообщили в администрации.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что горело двухэтажное здание размером 15 на 20 метров. Огонь тушили пожарно-спасателтные расчеты 2- го пожарно-спасателтного отряда ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- В 8:40 объявлена локализация. В 9:11 пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается, - сообщили в региональном МЧС.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Фото: администрация Урюпинска / t.me



