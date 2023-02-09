Экономика

ВТБ предупреждает о новой схеме мошенников с фейковым приложением в AppStore

Экономика 09.02.2023 17:54
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09.02.2023 17:54


Специалисты ВТБ зафиксировали новую активность мошенников, которые зарегистрировали в AppStore клон приложения ВТБ Онлайн, а затем начали обзванивать пользователей от имени банка с предложением установить приложение. Банк предупреждает: подобные ресурсы являются фишинговыми и несут угрозу финансовой безопасности.

-Мы ежедневно мониторим магазины приложений на предмет появления там фейковых ресурсов, маскирующихся под ВТБ Онлайн. Сегодня наши специалисты зафиксировали регистрацию фишингового клона «В Банк: Доступ Онлайн», который создан мошенниками для получения данных о клиентах с последующим выводом средств. Новизна состоит в том, что злоумышленники действуют проактивно и сразу после регистрации приложения стали обзванивать пользователей от имени ВТБ с предложением скачать приложение. В данном вопросе ключевое значение имеет скорость – чем быстрее Apple удалит этот вредоносный ресурс, тем меньше клиентов станут потенциальными жертвами злоумышленников. Соответствующий запрос в Apple был отправлен с нашей стороны незамедлительно, - комментирует старший вице-президент, директор департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

ВТБ фиксирует, что после спада активности мошенников в начале года, в феврале число ежедневных звонков растет примерно на 20%.Чтобы сохранить свои средства в безопасности, специалисты банка рекомендуют устанавливать только те приложения, ссылки на которые указаны на сайте ВТБ: online.vtb.ru/app. Их подлинность могут также подтвердить операторы в контакт-центре по номеру 1000.

Эксперты банка прогнозируют, что по сравнению с прошлым годом в 2023 году вырастет количество звонков злоумышленников через мессенджеры и социальные сети, также они будут активнее использовать для хищений технологию оплаты через СБП по QR-коду. 

ВТБ постоянно развивает инструменты борьбы с мошенниками, оперативно выявляя новые схемы, применяемые злоумышленниками. Например, в прошлом году для пользователей ВТБ Онлайн появился вход в учетную запись по биометрии и бесплатный определитель номера, который исключает нежелательные и спам-звонки с неизвестных номеров. Клиенты могут скрыть баланс счетов и установить лимиты по операциям, быстро себя заблокировать в любом канале, в случае наличия подозрений.

 


 

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