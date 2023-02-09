Экономика

Технология Сбера по распознаванию дипфейков вошла в топ-10 лучших изобретений 2022 года

Экономика 09.02.2023 15:51
0
09.02.2023 15:51


Технология Сбера по распознаванию дипфейков (определение подмены лица на фото и видео) вошла в десятку лучших изобретений 2022 года. Патент № 2774624 Сбера стал лучшим в разделе «Цифровые технологии, электроника, системы связи». Таковы результаты, опубликованные Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

Сергей Лебедь, вице-президент Сбербанка, директор Департамента кибербезопасности:
«Сбер постоянно проводит научные исследования в области кибербезопасности, чтобы совершенствовать свои системы защиты. Мы запатентовали уже несколько изобретений по выявлению дипфейков, которые позволяют с высокой точностью определить подмену реальных лиц в кадре. Замеры на независимых тестовых выборках показали, что эффективность системы Сбера по определению дипфейков составляет 98%. Это существенно выше показателей опубликованных аналогов. Рады, что наше изобретение вошло в десятку лучших по итогам 2022 года наряду с другими важнейшими разработками в области медицины, экологии и промышленности».

Подмена лиц на фото и видео (дипфейк) становится всё более распространённым явлением. Синтетические изображения накладываются на лица реальных людей с применением искусственных нейронных сетей в кино, видеороликах, при проведении онлайн-конференций и др. Технология Сбера как раз позволяет оперативно выявить и предотвратить обман. Она даёт возможность обработать видеоконтент даже с несколькими лицами в кадре. В этом случае система выявит отдельное лицо, созданное синтетическим образом, и оценит его достоверность, что позволит противодействовать методам обхода систем выявления дипфейков.

Технология Сбера может применяться в системах мониторинга медиапространства и анализа социальных медиа и СМИ, с целью выявления информационных атак, направленных на компрометацию публичных личностей, организаций, а также на манипуляцию общественным мнением. Кроме того, технология обеспечит защиту переговоров по видео-конференц-связи от участия третьих лиц «под маской» авторизованных участников, а также защиту от атак с обходом систем Face Recognition и Liveness Detection. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
09.02.2023 17:54
Экономика 09.02.2023 17:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.02.2023 15:42
Экономика 09.02.2023 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.02.2023 12:55
Экономика 09.02.2023 12:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.02.2023 12:42
Экономика 09.02.2023 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.02.2023 12:22
Экономика 09.02.2023 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.02.2023 16:42
Экономика 08.02.2023 16:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.02.2023 14:06
Экономика 08.02.2023 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.02.2023 13:55
Экономика 08.02.2023 13:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.02.2023 10:30
Экономика 08.02.2023 10:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.02.2023 09:26
Экономика 08.02.2023 09:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.02.2023 09:16
Экономика 08.02.2023 09:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.02.2023 15:31
Экономика 07.02.2023 15:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.02.2023 13:31
Экономика 07.02.2023 13:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.02.2023 12:37
Экономика 07.02.2023 12:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.02.2023 12:02
Экономика 07.02.2023 12:02
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:49
162 квартиры покупает мэрия Волгограда для жильцов аварийных домовСмотреть фотографии
19:41
Волгоградская учительница отсудила у ПФР досрочную пенсию по старостиСмотреть фотографии
19:10
Саратовские вандалы обклеили незаконной рекламой два района Волгограда: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:04
Ковырялся палкой в земле: гулявшего с псом волгоградца обыскали, приняв за закладчикаСмотреть фотографии
18:01
Волгоградские чиновники задумались, как накормить регион огурцамиСмотреть фотографии
17:31
Tele2 узнала, на что абоненты обменяли более 1 миллиарда минутСмотреть фотографии
17:30
Власти назвали срок устранения аварии на водоводе в КотовоСмотреть фотографии
17:28
Депутаты Волгоградской облдумы нашли способ регулирования численности бездомных животныхСмотреть фотографии
16:36
«Не опять, а снова. Ждите!»: в Волгограде эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
15:35
В волгоградской многоэтажке, где живет дитя Сталинграда, от испарений ржавеет и ломается лифтСмотреть фотографии
15:24
Жизни выжившего в ДТП под Волгоградом сотрудника ГУ МВД ничего не угрожаетСмотреть фотографии
15:13
Из-за тихой смерти кота в Волгоградской области село отправили на карантинСмотреть фотографии
14:54
Огурцы в Волгоградской области подорожали на 50 рублей за неделюСмотреть фотографии
14:24
В ДТП разбились сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области. Один погибСмотреть фотографии
14:23
Город Волгоградской области остался без воды из-за аварииСмотреть фотографии
14:12
ВТЗ назвал победителей экологического конкурса среди подразделений заводаСмотреть фотографии
13:22
«Ничего не сказал родственникам»: пропавшего летом 35-летнего волгоградца нашли в Саратовской областиСмотреть фотографии
12:48
Завершились съемки сериала «Короче, план такой» — он войдет в линейку WinkOriginalsСмотреть фотографии
12:42
Ежемесячно 3000 волгоградцев уходят в самозанятыеСмотреть фотографии
12:34
Владимир Путин наградил ученого из Волгоградской области Ивана ФисенкоСмотреть фотографии
12:30
В Котово после публикации ИА «Высота 102» срочно засыпали провал у остановкиСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде СУ СКР проверит обстоятельства смерти молодого пациента больницы №22Смотреть фотографии
11:43
Молодым волгоградским учителям выплатят по 50 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:37
В Волгограде откроют центр координации регионов РФ для помощи жителям ДонбассаСмотреть фотографии
11:21
Землю у ж/д станции «Котлубань» под Волгоградом залили нефтеотходамиСмотреть фотографии
11:14
В Волгограде супружеская пара попалась на раскладке наркотиковСмотреть фотографии
11:09
Экс-главный тренер волгоградского «Ротора» вспомнил тяжелые часы в БутыркеСмотреть фотографии
11:08
ЕвроХим-ВолгаКалий организует оздоровительный отдых и лечение для работников и их семейСмотреть фотографии
10:37
«Родина-мать» из Волгограда отправилась в космос на ракете-носителе «Союз»Смотреть фотографии
10:35
В Волгограде скончался бывший руководитель отдела СУ СКР Сергей ОганесянСмотреть фотографии
 