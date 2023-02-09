В январе продажи автокредитов в Волгограде превысили результат декабря 2022 года

Экономика 09.02.2023 15:42
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09.02.2023 15:42
В январе текущего года ВТБ предоставил волгоградцам более 130 автокредитов – в 1,8 раз больше, чем годом ранее, а также результата декабря 2022 года. Общий объем выдач составил 115 млн рублей, что оказалось более чем на четверть выше итогового месяца прошлого года. Средний чек одного автокредита составил 890 млн рублей, за год снизившись 20%.
Около 65% в структуре продаж заняли транспортные средства из России и Китая. Среди отечественных марок лидерство неуклонно удерживает Lada - ее доля в выдачах ВТБ составила 55%. Среди авто из Китая наибольшей популярностью у заемщиков пользовались OMODA, Chery, HAVAL (около 10% от общего количества выдач в январе).
-В первом квартале прошлого года в преддверии грядущего роста мы наблюдали нетипичную активность клиентов в сегменте автокредитования. Именно поэтому выдачи января текущего года лишь на 7% превысили аналогичные показатели в 2022 году. В то же самое время продажи по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 26%. Драйвером выдач выступила перезапущенная льготная программа: ВТБ в январе реализовал по ней примерно каждый 2-ой кредит. По нашей оценке, при благоприятной конъюнктуре рынка и дальнейшему развитию госпрограммы, объемы продаж автокредитов могут значительно превысить результат 2022 года,- отметил управляющий банка ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.
В целом по стране ВТБ в январе провел в сегменте автокредитования около 5,7 тысяч сделок - на треть больше, чем годом ранее. Общий объем выдач составил порядка 6,9 млрд рублей – на 6% выше итогов первого месяца 2022 года и сопоставимо с январем 2021-го.
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