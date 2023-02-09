Телеком

Tele2 узнала, на что абоненты обменяли более 1 миллиарда минут

Телеком 09.02.2023 17:31
0
09.02.2023 17:31


Оператор проанализировал, какие офферы по обмену минут выбирали клиенты компании в 2022 году. Сервисом управления минутами пользуются более половины клиентов оператора. Всего за год абоненты обменяли более 1 миллиарда минут. Самый популярный фильм – «Джентльмены», его в прошлом году с помощью обмена минут посмотрели 30 тысяч раз. Наиболее востребованным ресурсом стал YouTube – на него приходится 63% обменов минут на интернет-трафик. Среди смартфонов в 2022 году лидирует Xiaomi Redmi 9C. Эту модель выбрали 33% покупателей, которые воспользовались скидкой за минуты.
Сервис «Обмен минут» становится все популярнее, а число офферов от Tele2 и партнеров с каждым годом растет. Сегодня абоненты оператора могут обменять накопленные минуты на фильмы от Wink, трафик в интернет-сервисах, скидки на смартфоны и умные гаджеты, кофе, билеты в кино, театр или музей. Сервисом управления минутами сегодня пользуются более половины абонентов Tele2. Чаще других меняют накопленные минуты абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Перми и Иркутска.

Всего за 2022 год клиенты обменяли на смартфоны и умные гаджеты 50% минут. Самым востребованным smart-устройством в рамках кампании по обмену минут на умные гаджеты стала колонка VK Капсула Мини с голосовым помощником Марусей (93%). Благодаря акции при ее покупке можно получить скидку до 2000 рублей. 
Tele2 также выяснила, какие смартфоны и умные гаджеты клиенты чаще всего покупали со скидкой за минуты в 2022 году. В топ-3 вошли модели: Xiaomi Redmi 9C (33%), Xiaomi Redmi 10C (27%), Xiaomi Redmi Note 10S (9%). При этом 78% участников акции воспользовались максимальной скидкой и сэкономили при покупке нового гаджета 4000 рублей.
Вторая по полярности категория – возможность менять накопленные минуты на безлимитный трафик в стриминговых сервисах и соцсетях. С августа по декабрь 2022 года абоненты использовали для этого 30% минут. Наиболее востребованными площадками стали: YouTube (63%), TikTok (22%) и VK (8%).
На третьем месте – сервис «Обмен минут на кино». В 2022 году клиенты использовали на него 20% от общего объема обменянных минут и посмотрели таким образом 1,1 млн кинолент. Теперь он доступен не только на сайте и в мобильном приложении Tele2, но и на ресурсах Wink. Компания выяснила, какие фильмы клиенты выбирают чаще всего. В число самых популярных фильмов вошли:
«Джентльмены» (18+) – в прошлом году посмотрели фильм за минуты 30 тыс. раз;
«Паразиты» (18+) – 20 тыс. раз;
«Омерзительная восьмерка» (18+) – 5,5 тыс. раз;
«Зеленая книга» (18+) – 4 тыс. раз;
«Остров проклятых» (18+) – 3,5 тыс. раз.
Tele2 развивает сервисы управления минутами. В 2023 году у клиентов оператора появилась возможность обменять их на билеты на Afisha.ru или кофе в сети «Вкусно – и точка». На медиаплатформе чаще всего абоненты Tele2 выбирают категорию «Кино», а самым популярным фильмом стал «Чебурашка» (6+), на него покупают билеты за минуты 43% пользователей. Самый востребованный напиток у участников акции – капучино (90%).
Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:
– Идея сервиса обмена минут успешна потому, что это инновационное решение создает дополнительные преимущества для клиентов. Рост популярности проекта доказывает, что мы на верном пути и клиентам нравится использовать базовые услуги для выгодных покупок. Мы привлекаем партнеров из разных отраслей, которые разделяют наши ценности. С запуском каждой новой уникальной коллаборации мы уверены в том, что в выигрыше окажутся все стороны: Tele2, наши партнеры и, что особенно важно, пользователи наших услуг.
Подробнее о сервисе – в разделе «Центр управления минутами» в мобильном приложении оператора и на сайте tele2.ru.
Реклама. ООО «Т2 Мобайл»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
26.09.2023 13:39
Телеком 26.09.2023 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.09.2023 18:01
Телеком 22.09.2023 18:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.09.2023 10:28
Телеком 21.09.2023 10:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.09.2023 09:01
Телеком 20.09.2023 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.09.2023 16:23
Телеком 19.09.2023 16:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2023 15:39
Телеком 15.09.2023 15:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2023 10:41
Телеком 15.09.2023 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.09.2023 14:39
Телеком 13.09.2023 14:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.09.2023 08:59
Телеком 13.09.2023 08:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.09.2023 16:52
Телеком 12.09.2023 16:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.09.2023 18:29
Телеком 11.09.2023 18:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.09.2023 15:28
Телеком 11.09.2023 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.09.2023 14:24
Телеком 08.09.2023 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.09.2023 08:48
Телеком 08.09.2023 08:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.09.2023 15:51
Телеком 06.09.2023 15:51
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:16
Раненого на СВО волгоградца посчитали «зайцем» и высадили из троллейбусаСмотреть фотографии
17:57
На двух остановках электричек в Волгограде установили остановки-домикиСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде в девятиэтажке загорелась квартираСмотреть фотографии
16:14
Присяжные вынесли вердикт по делу о двойном убийстве в гостяхСмотреть фотографии
15:53
«А чем занимаются чиновники?»: аллергенные сорняки безнаказанно разрослись в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:52
Банк Уралсиб предлагает бизнесу в аренду онлайн-кассу со встроенным терминалом эквайрингаСмотреть фотографии
14:42
«Может, у нас такая инфляция?»: в Волгоградской области куры подорожали за 2023 год на 30%Смотреть фотографии
14:38
Три предприятия ТМК стали лауреатами национальной премии «Корпоративный музей»Смотреть фотографии
14:18
В Волгоградской области в убийстве пенсионера черенком от лопаты обвиняют сынаСмотреть фотографии
13:24
Житель Волжского за ночь «околпачил» четверых автовладельцевСмотреть фотографии
13:00
В Волгоградской области исчезнет сельское поселениеСмотреть фотографии
12:35
Успейте приобрести OMODA с выгодой до 360 000 рублей в OMODA КЛЮЧАВТО ВолгоградСмотреть фотографии
12:09
Замминистра энергетики РФ Сорокин тет-а-тет расскажет депутатам ГД о ценах на ГСМСмотреть фотографии
11:51
Губернатор приграничной Ростовской области Голубев пришел в волгоградский храмСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде вскрыли мошенничество при сохранении здания ЦУМаСмотреть фотографии
11:32
Суд постановил начать ликвидацию заваленного отходами с волгоградской свалки пруда-накопителяСмотреть фотографии
11:23
Власти Волгограда ищут перевозчика на 6 автобусных маршрутов за 11 миллиардовСмотреть фотографии
10:45
Сальто Daewoo после столкновения с маршруткой на юге Волгограда попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:21
Новый СПГ-комплекс для заправки волгоградских автобусов готовят к запускуСмотреть фотографии
09:52
От хаоса к порядку: в Волгограде появились идеальные мусоркиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Долги волгоградских садоводов тревожат энергетиков накануне зимыСмотреть фотографии
09:29
Из-за уральского щебня перенесли сроки открытия СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:19
«Нет пассажиров и денег»: жители Михайловки требуют вернуть муниципальный транспортСмотреть фотографии
09:01
Сотрудники Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа проходят обучение с помощью VR-тренажеровСмотреть фотографии
09:00
В Волгоградской области Renault после ДТП вылетел с дороги и загорелсяСмотреть фотографии
08:01
В селе под Волгоградом бешеная лисица заразила собакуСмотреть фотографии
21:59
Вся улица в кипятке. В Волгограде случайно повредили трубу с горячей водойСмотреть фотографии
21:23
«Не хватило класса»: «Динамо-Синара» в Волгограде уступило лидеру Суперлиги «Ростов-Дону»Смотреть фотографии
21:18
Волгоградским чиновникам и депутатам разрешили «нечаянную» коррупциюСмотреть фотографии
20:29
Тучи мошки заполонили дворы в Дзержинском районе Волгограда: видеоСмотреть фотографии
 