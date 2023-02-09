Телеком

Tele2 узнала, на что абоненты обменяли более 1 миллиарда минут

Телеком 09.02.2023 17:31
0
09.02.2023 17:31


Оператор проанализировал, какие офферы по обмену минут выбирали клиенты компании в 2022 году. Сервисом управления минутами пользуются более половины клиентов оператора. Всего за год абоненты обменяли более 1 миллиарда минут. Самый популярный фильм – «Джентльмены», его в прошлом году с помощью обмена минут посмотрели 30 тысяч раз. Наиболее востребованным ресурсом стал YouTube – на него приходится 63% обменов минут на интернет-трафик. Среди смартфонов в 2022 году лидирует Xiaomi Redmi 9C. Эту модель выбрали 33% покупателей, которые воспользовались скидкой за минуты.
Сервис «Обмен минут» становится все популярнее, а число офферов от Tele2 и партнеров с каждым годом растет. Сегодня абоненты оператора могут обменять накопленные минуты на фильмы от Wink, трафик в интернет-сервисах, скидки на смартфоны и умные гаджеты, кофе, билеты в кино, театр или музей. Сервисом управления минутами сегодня пользуются более половины абонентов Tele2. Чаще других меняют накопленные минуты абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Перми и Иркутска.

Всего за 2022 год клиенты обменяли на смартфоны и умные гаджеты 50% минут. Самым востребованным smart-устройством в рамках кампании по обмену минут на умные гаджеты стала колонка VK Капсула Мини с голосовым помощником Марусей (93%). Благодаря акции при ее покупке можно получить скидку до 2000 рублей. 
Tele2 также выяснила, какие смартфоны и умные гаджеты клиенты чаще всего покупали со скидкой за минуты в 2022 году. В топ-3 вошли модели: Xiaomi Redmi 9C (33%), Xiaomi Redmi 10C (27%), Xiaomi Redmi Note 10S (9%). При этом 78% участников акции воспользовались максимальной скидкой и сэкономили при покупке нового гаджета 4000 рублей.
Вторая по полярности категория – возможность менять накопленные минуты на безлимитный трафик в стриминговых сервисах и соцсетях. С августа по декабрь 2022 года абоненты использовали для этого 30% минут. Наиболее востребованными площадками стали: YouTube (63%), TikTok (22%) и VK (8%).
На третьем месте – сервис «Обмен минут на кино». В 2022 году клиенты использовали на него 20% от общего объема обменянных минут и посмотрели таким образом 1,1 млн кинолент. Теперь он доступен не только на сайте и в мобильном приложении Tele2, но и на ресурсах Wink. Компания выяснила, какие фильмы клиенты выбирают чаще всего. В число самых популярных фильмов вошли:
«Джентльмены» (18+) – в прошлом году посмотрели фильм за минуты 30 тыс. раз;
«Паразиты» (18+) – 20 тыс. раз;
«Омерзительная восьмерка» (18+) – 5,5 тыс. раз;
«Зеленая книга» (18+) – 4 тыс. раз;
«Остров проклятых» (18+) – 3,5 тыс. раз.
Tele2 развивает сервисы управления минутами. В 2023 году у клиентов оператора появилась возможность обменять их на билеты на Afisha.ru или кофе в сети «Вкусно – и точка». На медиаплатформе чаще всего абоненты Tele2 выбирают категорию «Кино», а самым популярным фильмом стал «Чебурашка» (6+), на него покупают билеты за минуты 43% пользователей. Самый востребованный напиток у участников акции – капучино (90%).
Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:
– Идея сервиса обмена минут успешна потому, что это инновационное решение создает дополнительные преимущества для клиентов. Рост популярности проекта доказывает, что мы на верном пути и клиентам нравится использовать базовые услуги для выгодных покупок. Мы привлекаем партнеров из разных отраслей, которые разделяют наши ценности. С запуском каждой новой уникальной коллаборации мы уверены в том, что в выигрыше окажутся все стороны: Tele2, наши партнеры и, что особенно важно, пользователи наших услуг.
Подробнее о сервисе – в разделе «Центр управления минутами» в мобильном приложении оператора и на сайте tele2.ru.
Реклама. ООО «Т2 Мобайл»
erid:4CQwVszH9pSXLtndrFS

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
09.02.2023 12:48
Телеком 09.02.2023 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.02.2023 16:03
Телеком 08.02.2023 16:03
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.02.2023 15:22
Телеком 07.02.2023 15:22
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.02.2023 14:12
Телеком 07.02.2023 14:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.02.2023 16:57
Телеком 06.02.2023 16:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.02.2023 12:53
Телеком 06.02.2023 12:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.02.2023 10:41
Телеком 03.02.2023 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.02.2023 17:07
Телеком 01.02.2023 17:07
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.02.2023 12:02
Телеком 01.02.2023 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.01.2023 19:34
Телеком 31.01.2023 19:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.01.2023 17:34
Телеком 31.01.2023 17:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.01.2023 16:05
Телеком 31.01.2023 16:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.01.2023 15:22
Телеком 31.01.2023 15:22
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.01.2023 12:56
Телеком 31.01.2023 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.01.2023 17:32
Телеком 30.01.2023 17:32
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:49
162 квартиры покупает мэрия Волгограда для жильцов аварийных домовСмотреть фотографии
19:41
Волгоградская учительница отсудила у ПФР досрочную пенсию по старостиСмотреть фотографии
19:10
Саратовские вандалы обклеили незаконной рекламой два района Волгограда: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:04
Ковырялся палкой в земле: гулявшего с псом волгоградца обыскали, приняв за закладчикаСмотреть фотографии
18:01
Волгоградские чиновники задумались, как накормить регион огурцамиСмотреть фотографии
17:31
Tele2 узнала, на что абоненты обменяли более 1 миллиарда минутСмотреть фотографии
17:30
Власти назвали срок устранения аварии на водоводе в КотовоСмотреть фотографии
17:28
Депутаты Волгоградской облдумы нашли способ регулирования численности бездомных животныхСмотреть фотографии
16:36
«Не опять, а снова. Ждите!»: в Волгограде эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
15:35
В волгоградской многоэтажке, где живет дитя Сталинграда, от испарений ржавеет и ломается лифтСмотреть фотографии
15:24
Жизни выжившего в ДТП под Волгоградом сотрудника ГУ МВД ничего не угрожаетСмотреть фотографии
15:13
Из-за тихой смерти кота в Волгоградской области село отправили на карантинСмотреть фотографии
14:54
Огурцы в Волгоградской области подорожали на 50 рублей за неделюСмотреть фотографии
14:24
В ДТП разбились сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области. Один погибСмотреть фотографии
14:23
Город Волгоградской области остался без воды из-за аварииСмотреть фотографии
14:12
ВТЗ назвал победителей экологического конкурса среди подразделений заводаСмотреть фотографии
13:22
«Ничего не сказал родственникам»: пропавшего летом 35-летнего волгоградца нашли в Саратовской областиСмотреть фотографии
12:48
Завершились съемки сериала «Короче, план такой» — он войдет в линейку WinkOriginalsСмотреть фотографии
12:42
Ежемесячно 3000 волгоградцев уходят в самозанятыеСмотреть фотографии
12:34
Владимир Путин наградил ученого из Волгоградской области Ивана ФисенкоСмотреть фотографии
12:30
В Котово после публикации ИА «Высота 102» срочно засыпали провал у остановкиСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде СУ СКР проверит обстоятельства смерти молодого пациента больницы №22Смотреть фотографии
11:43
Молодым волгоградским учителям выплатят по 50 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:37
В Волгограде откроют центр координации регионов РФ для помощи жителям ДонбассаСмотреть фотографии
11:21
Землю у ж/д станции «Котлубань» под Волгоградом залили нефтеотходамиСмотреть фотографии
11:14
В Волгограде супружеская пара попалась на раскладке наркотиковСмотреть фотографии
11:09
Экс-главный тренер волгоградского «Ротора» вспомнил тяжелые часы в БутыркеСмотреть фотографии
11:08
ЕвроХим-ВолгаКалий организует оздоровительный отдых и лечение для работников и их семейСмотреть фотографии
10:37
«Родина-мать» из Волгограда отправилась в космос на ракете-носителе «Союз»Смотреть фотографии
10:35
В Волгограде скончался бывший руководитель отдела СУ СКР Сергей ОганесянСмотреть фотографии
 