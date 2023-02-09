Микроигольчатый rf-лифтинг лица. Обзор процедуры





Хочется выглядеть наилучшим образом? Ищите подходящую процедуру для своей кожи? Микроигольчатый rf-лифтинг лица может стать решением проблемы.

Эта инновационная процедура сочетает в себе передовые технологии для омоложения и обновления кожи лица без хирургического вмешательства. Она является минимально инвазивной, что делает ее привлекательной для многих людей, которые хотят получить безопасные и эффективные результаты.

В основе микроигольчатого rf-лифтинга лица лежит использование двух различных видов энергии: радиочастотной (rf) и ультразвуковых волн. Радиочастотная энергия используется для нагревания глубоких слоев ткани в организме, чтобы поврежденные клетки могли восстанавливаться. При этом ультразвуковая энергия создает крошечные микроканалы в дерме кожи, которые обеспечивают передачу тепла.

В начале процедуры используется высококачественный ультразвуковой аппарат для создания точных каналов, через которые затем передается энергия в более глубокие ткани для увеличения выработки коллагена и улучшения контуров вашего лица. Это помогает минимизировать морщины, тонкие линии, пигментные пятна и другие признаки старения, стимулируя рост новых клеток под существующими слоями кожи и тканей. Одним из лучших аппаратов по мнению специалистов является Scarlet S

Один сеанс занимает около 45 минут, после которого не требуется время на восстановление, поэтому заметные улучшения можно наблюдать практически сразу после процедуры!

Игольчатый rf -лифтинг отлично подходит для воздействия на конкретные участки лица. Поскольку эта безоперационная процедура не требует наложения швов, использования лазера или скальпеля, то нет риска образования рубцов или осложнений по сравнению с традиционными хирургическими методами, такими как подтяжка лица или операции на веках.

На этом преимущества не заканчиваются. Игольчатый rf-лифтинг лица чрезвычайно экономичен по сравнению с другими процедурами по уходу за лицом, такими как инъекции ботокса или филлеры. Он также не требует многократных сеансов в течение длительного времени по сравнению с лазерной шлифовкой.

В целом, если вам нужен безопасный способ подтянуть дряблую кожу вокруг глаз, лба, щек, подбородка, шеи, декольте, восстановить упругость разгладить морщины, осветлить тон, уменьшить возрастные пятна, расширить поры, то данная процедура – для вас.

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