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Микроигольчатый rf-лифтинг лица. Обзор процедуры

Полезно знать 09.02.2023 16:03
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09.02.2023 16:03


Хочется выглядеть наилучшим образом? Ищите подходящую процедуру для своей кожи? Микроигольчатый rf-лифтинг лица может стать решением проблемы.
Эта инновационная процедура сочетает в себе передовые технологии для омоложения и обновления кожи лица без хирургического вмешательства. Она является минимально инвазивной, что делает ее привлекательной для многих людей, которые хотят получить безопасные и эффективные результаты.
В основе микроигольчатого rf-лифтинга  лица лежит использование двух различных видов энергии: радиочастотной (rf) и ультразвуковых волн. Радиочастотная энергия используется для нагревания глубоких слоев ткани в организме, чтобы поврежденные клетки могли восстанавливаться.  При этом ультразвуковая энергия создает крошечные микроканалы в дерме кожи, которые обеспечивают передачу тепла.
В начале процедуры используется  высококачественный ультразвуковой аппарат для создания точных каналов, через которые затем передается энергия в более глубокие ткани для увеличения выработки коллагена и улучшения контуров вашего лица. Это помогает минимизировать морщины, тонкие линии, пигментные пятна и другие признаки старения, стимулируя рост новых клеток под существующими слоями кожи и тканей. Одним из лучших аппаратов по мнению специалистов является Scarlet S.
Один сеанс занимает около 45 минут, после которого не требуется время на восстановление, поэтому заметные улучшения можно наблюдать практически сразу после процедуры! 
Игольчатый rf -лифтинг  отлично подходит для воздействия на конкретные участки лица. Поскольку эта безоперационная процедура не требует наложения швов, использования лазера или скальпеля, то нет риска образования рубцов или осложнений по сравнению с традиционными хирургическими методами, такими как подтяжка лица или операции на веках.
На этом преимущества не заканчиваются. Игольчатый rf-лифтинг лица чрезвычайно экономичен по сравнению с другими процедурами по уходу за лицом, такими как инъекции ботокса или филлеры. Он также не требует многократных сеансов в течение длительного времени по сравнению с лазерной шлифовкой. 
В целом, если вам нужен безопасный способ подтянуть дряблую кожу вокруг глаз, лба, щек, подбородка, шеи, декольте, восстановить упругость разгладить морщины, осветлить тон, уменьшить возрастные пятна, расширить поры, то данная процедура – для вас.
Реклама. ИП Ягодкин В.С.
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