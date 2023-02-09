«Открытие Инвестиции» представили социальный видеопроект «Огоньки»

Общество 09.02.2023 12:59
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09.02.2023 12:59
«Открытие Инвестиции» (группа банка «Открытие», входящего в Группу ВТБ) выпустили социальный ролик «Огоньки», снятый с участием артистов проекта «Танцы в темноте». Ролик посвящен адаптации и интеграции в общество людей с нарушениями зрения.
В России, по различным оценкам, порядка 200-300 тысяч незрячих и слабовидящих — и это большая проблема, которая требует самого пристального внимания общества. Как живут эти люди, с какими трудностями сталкиваются, как ориентируются в этом мире и, самое важное — как мы можем им помочь?
Новый социальный видеопроект брокера «Открытие Инвестиции» рассказывает историю девушки, посвятившей жизнь танцам. По стечению обстоятельств она потеряла зрение, но любовь к танцам не покинула ее. Она пытается танцевать дома, но каждый раз ее усилия заканчиваются ссадинами и синяками. И тогда мама записывает девушку в школу танца для незрячих…
В ролике приняли участие артисты арт-проекта для незрячих людей «Танцы в темноте» под руководством хореографа Екатерины Зайцевой — Елена Морозова, Андрей Жуков, Ярослав Ярошевский, Полина Ярошевская, Владимир Иванников, Максим Хлыбов, Алиса Марламова, Вячеслав Ишмуков, Маша Светлица, Серёжа Пархоменко.
Съемки ролика прошли в Культурном центре ЗИЛ. Организатор съемочного процесса – «Люди Добрые Production».
Ролик доступен на популярных видеоресурсах: RUTUBE, VK, Telegram, ОК.
-Наш проект — это история преодоления, которую отражает и слоган нашей компании — «Любые цели достижимы!». С помощью танца героиня обретает новых друзей и занятие, которое возвращает ее к жизни. Мы участвовали на всех этапах создания проекта — от идеи и сценария до съемочного процесса. Это был очень эмоциональный опыт — нам посчастливилось познакомиться с сильными духом людьми, которые не сдаются перед бедой. Мы поднимаем важную тему интеграции в общество людей с нарушениями зрения, и ставим этим проектом задачу привлечь внимание общества к решению проблем социальной адаптации незрячих, — рассказал Владимир Иванов, начальник отдела интернет-продвижения «Открытие Инвестиции».
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