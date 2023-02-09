Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») оценили кредитные выдачи в Волгоградской области по итогам 2022 года. Банк вновь вошел в тройку лидеров сегмента автокредитования, нарастив рыночную долю с 12% до 19%. При этом на фоне падения объемов выдач автокредитов в регионе на 24% за год показатели выдач «Открытие Авто» в области выросли на 17% за год, превысив 1,7 млрд рублей.

Согласно статистике «Открытие Авто», тренд на восстановление выдач автокредитов на рынке после февральских событий не прекращался с апреля, а ежемесячные выдачи банка вернулись к прошлогодним значениям уже с октября. В целом за 12 месяцев 2022 года в банк было подано всего на 15% меньше заявок, чем за аналогичный период годом ранее. При этом по объему выдач автокредитов показатели банка оказались существенно выше общерыночных значений: если выдачи автокредитов на рынке Волгоградской области в 2022 году упали на 24%, то по банку выросли на 17%, превысив 1,7 миллиарда рублей. Портфель автокредитов банка «Открытие» при этом также продемонстрировал существенный рост в 1,5 раза – до 1,9 млрд рублей.

В 2022 году волгоградцы в банке чаще оформляли автокредиты на подержанные автомобили - на них пришлось более чем две трети сделок. Спрос на вторичном рынке стабильно высокий, а средний возраст покупаемых в кредит подержанных машин продолжает расти. Более половины выдач составили кредиты на машины 2011-2019 годов выпуска, то есть автомобили возрастом от 3 до 11 лет. В топ-5 наиболее популярных кредитных марок вошли LADA, KIA, RENAULT, HYUNDAI и VOLKSWAGEN (LADA, KIA, HYUNDAI, VOLKSWAGEN и RENAULT – годом ранее).

Интересно, что в последние месяцы года за счет программы льготного автокредитования выросла доля автокредитов на новые ТС. В этот период в банке каждый четвертый автокредит в регионе выдавался с государственной поддержкой. В целом на фоне ухода с российского рынка большинства международных автоконцернов волгоградцы поменяли свои приоритеты. Если в 2021 году чаще всего автокредиты оформлялись на новые KIA, HYUNDAI, CHERY, LADA и NISSAN, то в 2022 году LADA отыграла пальму первенства, подвинув корейские HYUNDAI и KIA на второе и третье места, CHERY и RENAULT замкнули пятерку. Лидерство LADA в кредитных продажах российского авторитейла логично: именно стабильные сделки по отечественной марке, в том числе в рамках программы государственного субсидирования, поддержали падающий рынок в 2022 году, не дав ему рухнуть еще сильнее.

На фоне продолжающегося дефицита автомобилей и резкого скачка цен средний чек автокредита в банке также увеличился на треть (34%), до 1 млн рублей, в том числе 1,3 млн рублей по новым машинам и 833 тыс. рублей по автомобилям с пробегом. Чаще всего волгоградцы брали кредиты на покупку машины с первоначальным взносом 20-30%, на срок от 4 до 5 лет.

Сергей Крупчатников, управляющий РОО «Волгоградский» банка «Открытие»:

— Ожидания, что рынок автокредитования в 2022 году не достигнет прошлогодних объемов, были прогнозируемы. Банки сегодня продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан, а оживление рынка во втором полугодии 2022 года и возобновлённая программа льготного автокредитования не смогли нивелировать весенний провал рынка. В связи с продолжающимся дефицитом предложения на первичном рынке россияне продолжат активно брать кредиты на покупку подержанных машин. Выдачи кредитов на новые авто подстегнёт возобновленная госпрограмма льготного автокредитования, которая останется в 2023 году одним из драйверов рынка. От объёмов ее финансирования в том числе зависит и соотношение выданных автокредитов в сегменте новых и подержанных автомобилей. На покупательский спрос продолжат оказывать влияние общая ситуация в авторитейле и геополитические тренды.

Сегодня автолюбители в банке «Открытие» могут получить финансирование практически под любые нужды всего по двум документам: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, кредит на покупку авто у дилеров и по специальным программам от автопроизводителей, а также в рамках льготного автокредитования с государственной поддержкой и в рамках программы рефинансирования. В зависимости от потребностей заемщик самостоятельно принимает решение о возможности подтверждения дохода, внесения первоначального взноса, оформления страховки или машины в залог.