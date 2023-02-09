Общество

ЕвроХим-ВолгаКалий организует оздоровительный отдых и лечение для работников и их семей

Общество 09.02.2023 11:08
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09.02.2023 11:08


По итогам летнего сезона 2022 года в корпоративном пансионате ЕвроХим-ВолгаКалия отдохнули и оздоровились восемьдесят четыре семьи. Всего на обеспечение летнего отдыха работников и членов их семей в пансионате в 2022 году предприятие направило более 4,5 млн. рублей (в том числе на детей – 1,7 млн. рублей).
Летний отпуск сотрудникам предлагают провести с семьей в одном их лучших пансионатов на побережье Черного моря. Этот отдых доступен работникам, проработавшим на предприятии не менее 1 года. При этом за свой счет работники оплачивают только 10% стоимости путевки за отдых самого работника и 20% - за детей. Остальное берет на себя предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий, которое развивает мощности современного горно-обогатительного комплекса в Котельниковском районе Волгоградской области.
Круглогодичное реабилитационно-восстановительное лечение в лучших санаториях Волгоградской области, Краснодарского края и Кавказских минеральных водработники предприятия получают в рамках договора добровольного медицинского страхования. Путевки предоставляются работникам совершенно бесплатно, но есть важные условия для получения путевки: стаж работы в группе компаний ЕвроХим должен составлять не менее трех лет и получить такую путевку сотрудник может не чаще одного раза в три года.Такое лечение с начала 2022 года прошли 59 работников ЕвроХим-ВолгаКалия. Всего на обеспечение реабилитационно-восстановительного лечения в прошлом году было направлено более 2 млн. рублей. 
Ещё один вариант круглогодичного отдыха и лечения – это бесплатное санаторно-курортное лечение в качествепрофилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Такое лечение предприятие организует для людей, занятых на рабочих местах с вредными условиями труда, и которым такое лечение рекомендовано по результатам периодического медицинского осмотра. На санаторно-курортный отдых направляются и работники предпенсионного и пенсионного возраста. В 2022 году по таким путевкам поправили здоровье двадцать шесть сотрудников, на это предприятие направило более 1,8 млн. рублей.
В прошлогодние летние каникулы для детей сотрудников градообразующее предприятие приобрело 91 путевку в лагерь, расположенный в живописном месте на берегу Карповского водохранилища в посёлке Пятиморск Калачевского района Волгоградской области. Оплата путевки родителям обошлась всего в 5% от стоимости. Расходы предприятия на отдых детей в детском оздоровительном лагере в прошлом году составили более 4 млн. рублей.
Действенные меры защиты коллектива, забота о здоровье и благополучии не только сотрудников, но и их семей – одно и направлений корпоративной политики компании, которая таким образом формирует крепкое профессиональное сообщество, уверенное в стабильном завтрашнем дне и заинтересованное в развитии и процветании своего предприятия.  

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