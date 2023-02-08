Экономика 08.02.2023 09:26
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08.02.2023 09:26
В мобильном приложении Сбера теперь можно не только следить за своими доходами и расходами, открывать вклады и переводить деньги, но и любоваться самыми красивыми уголками России.
Среди заставок, которые можно установить на входе в приложение, появился новый набор — «Пролетая над Россией». Это совместный проект Сбера и Русского географического общества (РГО).
Все фото новой серии заставок — участники одноимённой номинации ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». С помощью коптеров фотографам — в конкурсе участвуют профессионалы и любители — удаётся дотянуться до самых труднодоступных мест и запечатлеть их.
Например, Кирилл Кузнецов в Пермском крае с высоты птичьего полёта снял «Дорогу сквозь уральскую тайгу». Пётр Захаров в Якутии сфотографировал застывшую во льдах реку Лену и назвал свою работу «Зимняя река». Сергей Полетаев в подмосковной Балашихе нашёл озеро Красное, которое сверху выглядит как сердце — так появилась фоторабота «Синее сердце зимы».
Ксения Баринова, директор дивизиона «СберБанк Онлайн»:
«Работа по совершенствованию нашего мобильного приложения не останавливается ни на секунду, и она ведётся не только над технической и сервисной частью, но и в дизайне. Фотоконкурс «Самая красивая страна» — масштабный проект Русского географического общества, объединяющий лучших фотографов России. Работы победителей восхищают и завораживают. И нам очень хотелось, чтобы их увидели наши клиенты. Сейчас доступны зимние фотоработы с высоты птичьего полёта. Весной появятся весенние уголки России, потом соответственно можно будет увидеть летние и осенние виды страны. Открывайте Россию заново вместе с Русским географическим обществом и Сбером!».
Сергей Корлыханов, заместитель Исполнительного директора Русского географического общества:
«Каждый год наш фотоконкурс — мы проводим «Самую красивую страну» уже 9 лет — дарит открытия в том числе нам. В кадр попадают удивительные места, куда хочется отправиться немедленно — мы даём эту возможность, разрабатывая собственные маршруты для искушённых путешественников. В 2022 году из более чем 45 тысяч поступивших работ победителями стали 14 фото — за созданием каждого стоит целая история. Но самое интересное — с каждым годом растёт число фото, сделанных любителями или снятых на мобильный телефон. Поэтому установка заставок РГО в мобильном приложении Сбера — не только возможность насладиться ракурсом птичьего полёта, но и мощный мотиватор создать фотошедевр самому. И, возможно, увидеть его в следующем наборе РГО в приложении Сбера».
Увидеть фотоработы и установить их можно в своём приложении: на главном экране СберБанк Онлайн нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите «Заставки на входе». Найдите пак «Пролетая над Россией» и нажмите «Загрузить».
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