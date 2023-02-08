Дарим подарки: Ворошиловский ТЦ приглашает за покупками





Ворошиловский торговый центр объявил о начале традиционной акции «Подарки любимым. Собери коллекцию», которая пройдет с 7 февраля 2023 г. по 11 марта 2023 г.

В период популярных праздников – день Св. Валентина, Защитника Отечества, Международный женский день – посетители смогут получить гарантированные подарки от торгового центра, а также стать участниками розыгрыша сертификатов на шопинг в «Торгушке» и призов от арендаторов – партнеров ВТЦ.

Что для этого надо?

• Совершить покупку на сумму не менее чем на 3000 рублей в одном чеке в любом магазине ТЦ «Ворошиловский» (кроме гипермаркета «Перекресток») в период с 07.02.2023 по 11.03.2023.

• Подойти к промостойке на первом этаже ТЦ «Ворошиловский» и предъявить чек.

• Заполнить купон-анкету участника акции.

Внимание! Покупатель может заполнить анкету после каждой покупки от 3000 руб., но не более 3-х раз в день.

• Получить гарантированный подарок: ручку, шапочку или кружку на выбор.

Количество призов ограничено

• Смотреть розыгрыш главных призов на YouTube-канале Ворошиловского ТЦ.

Главные призы:

• Сертификаты на шопинг в Ворошиловском ТЦ на сумму до 30 000 рублей.

• Подарки от арендаторов – партнеров ВТЦ.

Розыгрыш главных призов, в котором будут участвовать все купоны, состоится 11 марта 2023 года в 15:00 на YouTube-канале Ворошиловского ТЦ

Сроки акции: с 07 февраля 2023 г. по 11 марта 2023 г.

Подробности об организаторе и мероприятии – на сайте voroshilovskiy-tc.ru.

Положение о проведении акции здесь





Реклама. ООО «ТЦ «Мегаполис»



