Общество

Дарим подарки: Ворошиловский ТЦ приглашает за покупками

Общество 08.02.2023 11:18
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08.02.2023 11:18


Ворошиловский торговый центр объявил о начале традиционной акции «Подарки любимым. Собери коллекцию», которая пройдет с 7 февраля 2023 г. по 11 марта 2023 г.
В период популярных праздников – день Св. Валентина, Защитника Отечества, Международный женский день – посетители смогут получить гарантированные подарки от торгового центра, а также стать участниками розыгрыша сертификатов на шопинг в «Торгушке» и призов от арендаторов – партнеров ВТЦ.
Что для этого надо?
• Совершить покупку на сумму не менее чем на 3000 рублей в одном чеке в любом магазине ТЦ «Ворошиловский» (кроме гипермаркета «Перекресток») в период с 07.02.2023 по 11.03.2023.
• Подойти к промостойке на первом этаже ТЦ «Ворошиловский» и предъявить чек.  
• Заполнить купон-анкету участника акции. 
Внимание! Покупатель может заполнить анкету после каждой покупки от 3000 руб., но не более 3-х раз в день.
• Получить гарантированный подарок: ручку, шапочку или кружку на выбор.
Количество призов ограничено
• Смотреть розыгрыш главных призов на YouTube-канале Ворошиловского ТЦ.
Главные призы:
• Сертификаты на шопинг в Ворошиловском ТЦ на сумму до 30 000 рублей.
• Подарки от арендаторов – партнеров ВТЦ.
Розыгрыш главных призов, в котором будут участвовать все купоны, состоится 11 марта 2023 года в 15:00 на YouTube-канале Ворошиловского ТЦ .
Сроки акции: с 07 февраля 2023 г. по 11 марта 2023 г.
Подробности об организаторе и мероприятии  –  на сайте voroshilovskiy-tc.ru.
Положение о проведении акции здесь.

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