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Мир «Зёмы» расширяется: начались съемки сериала «Макс и Гусь»

Телеком 07.02.2023 14:12
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07.02.2023 14:12


Стартовали съемки семисерийного проекта «Макс и Гусь» (18+) — первого спин-оффа популярного комедийного сериала о провинциальных пацанах «Зёма 3». Историю превращения предприимчивого пензенского парня в местного авторитета снимают компании «Вселенная кино» и «Ящер Пикчерс». Вместе с исполнителями главных ролей Никитой Кологривыми и Владимиром Карпуком зрители увидят в сериале звездный каст — Павла Прилучного, Настасью Самбурскую, Глеба Калюжного, Владимира Епифанцева и Михаила Горевого. Премьера состоится эксклюзивно в видеосервисе Wink весной 2023 года, сериал войдет в линейку Wink Originals.
Макс (Никита Кологривый) впервые появился в сериале «Зёма 3» и стал антагонистом главного героя — Зёмы. Яркий харизматичный персонаж с отрицательным обаянием запомнился зрителям. Новый сериал «Макс и Гусь» расскажет историю превращения простого пацана Макса из обычного каппера в беспринципного воротилу, который контролирует наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе. За романтическую линию отвечает история отношений Макса и Снегурки (Наталья Бардо), которую он встретил в «Новогоднем замесе». И конечно, поклонники сериала узнают, что стало с нерушимой дружбой Макса и Гуся и как развела судьба тех, кто недавно был не разлей вода.
Самое классное в моем герое то, что он не святой. Он такой же обычный парень с большим количеством страстей и пороков, как, думаю, мы все. Но таких персонажей в нашем кино очень мало, поэтому о нем точно надо рассказать. В каждой серии у нас события происходят на всех фронтах: человеческие, семейные сложности, проблемы отцов и детей. И куда бы Макс ни пошел, он везде сталкивается с трудностями или ввязывается в авантюры. Я не хочу говорить, что мой герой стал совсем уж негодяем. Он скорее заблудился, — считает Никита Кологривый. Актер так вдохновлен своим героем, что даже стал креативным продюсером сериала. Он также занимается разработкой и постановкой боевых сцен, подключается к работе над сценарием.
Каждая серия — это парад приключений, в которые Макс и Гусь вляпываются с завидной регулярностью. Устроить перестрелку в центре города или разборку в фешенебельном ресторане? Примерить вызывающий костюм розового кролика или тесный смокинг? Эти парни сделают все, чтобы рассмешить и удивить зрителей. Смесь зубодробительного экшена и крышесносящего юмора — обязательный элемент этой киновселенной, который в «Максе и Гусе» авторы проекта умножили на два.
— Мы оказываемся вместе с Максом непосредственно в моменте перехода его от одной личности к другой. Никита Кологривый — отличный актер, поэтому я не сомневаюсь, что у нас получится крутая история становления бандита из пацана-спортсмена. А Гусь, которого играет Владимир Карпук, прекрасно разбавляет эту историю своим наивным и добрым отношением к другу Максу. У нас очень крутой кастинг и съемочная группа, которая настроена на правильный вайб. Это железобетонно будет интересный проект, — говорит режиссер Денис Павлов.
“Зёма” — феномен, который быстро завоевал любовь зрителей. Из провинциального интернет-сериала со скромным бюджетом он превратился в мега-проект, в котором с радостью снимаются большие звезды. И своих актеров сделал очень популярными и узнаваемыми. Сериал вывел на экраны очень колоритных, ярких и запоминающихся героев с большим потенциалом, неслучайно их истории получат собственное киновоплощение при поддержке видеосервиса Wink. “Макс и Гусь” откроют в проекте новое измерение, сохранив все его сильные стороны — экшн, юмор, искренность, — отметил директор по контенту Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») Александр Косарим.

О сериале «Макс и Гусь»
Производство: «Вселенная Кино», «Ящер Пикчерс»
Жанр: комедия, экшн
Количество эпизодов: 7 по 30 минут
Премьера: весна 2023
Видеосервис: Wink
Генеральные продюсеры: Андрей Шишканов, Дмитрий Щербанов, Денис Рябцев
Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим
Режиссер-постановщик: Денис Павлов
Креативный продюсер: Никита Кологривый
Исполнительный продюсер: Александра Третьякова
Исполнительный директор: Дмитрий Власов
Автор идеи: Вадим Валиуллин
Авторы сценария: Вадим Валиуллин, Денис Павлов, Тимур Левченко, Юлия Абрамчик
В ролях: Никита Кологривый, Владимир Карпук, Наталья Бардо, Дмитрий Богдан, Настасья Самбурская, Владимир Епифанцев, Павел Прилучный, Игорь Жижикин, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарев, Снежана Самохина, Юлия Беретта и другие.

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